Deux courses pas comme les autres

SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU | Le hasard fait drôlement les choses pour Claude Bourbonnais qui, en l’espace de deux jours, se voit plonger tête première dans des territoires complètement inconnus.

Le vétéran pilote de course automobile de 53 ans a accepté de devenir candidat pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans le comté de Vaudreuil, d’où il est originaire.

Mais, alors que la campagne électorale est officiellement lancée depuis jeudi, voilà qu’il ajoute une autre corde à son arc, celle de participer à une course automobile sur terre battue, ce vendredi soir, à l’Autodrome Granby.

« Ce sont des expériences nouvelles pour moi, a-t-il expliqué en entrevue au Journal, et deux courses vraiment différentes. »

Photo Louis Butcher

Une rencontre avec le chef

Jasons d’abord de politique, un secteur d’activité qui était pourtant exclu de son plan de carrière il y a quelques mois à peine.

« Jamais, au grand jamais, affirme-t-il, j’ai pensé faire de la politique un jour. Tout est arrivé très rapidement. Un membre de la CAQ m’a contacté cet été pour savoir si j’étais intéressé à défendre les couleurs du parti.

J’ai étudié les grandes lignes du parti et j’ai été interpellé. Puis, on m’a mis en contact avec François Legault et nous avons eu une très bonne discussion à son domicile d’Outremont. Dès lors, j’ai décidé d’embarquer dans l’aventure. »

Le chef de la CAQ a vécu son enfance à Sainte-Anne-de-Bellevue (sa mère habite toujours la maison familiale), une municipalité de la pointe ouest de l’île de Montréal, voisine de L’Île-Perrot, où est né Bourbonnais.

La meilleure enseignante

« François était familier avec mon nom, a-t-il souligné. Il m’a alors demandé si je connaissais une professeure qui s’appelait Bourbonnais. Je lui ai répondu que ma tante Rachelle avait enseigné à l’école Saint-Georges, à Sainte-Anne. »

C’était la bonne personne.

« Elle a été la meilleure de mes enseignantes quand j’étais jeune », a rétorqué le chef de la CAQ.

La table était mise pour la suite des choses. Il faut aussi mentionner que la famille Bourbonnais est connue à L’Île-Perrot. Son père, Roland, est plombier, et son oncle Denis est électricien.

« Certaines personnes que j’ai rencontrées, rapporte Claude, m’ont demandé si je faisais partie de cette famille. Je leur ai dit oui. D’ailleurs, mon père et son frère ont été des libéraux de longue date, mais ma candidature leur a fait changer d’allégeance. »

Le fameux accrochage

Bourbonnais a une feuille de route bien remplie en course automobile. Ses faits d’armes sont d’avoir participé à deux des plus prestigieuses épreuves sur la planète, soit les 24 Heures du Mans, en 1991, et les 500 Milles d’Indianapolis, six ans plus tard.

On se souviendra aussi de l’accrochage controversé l’impliquant avec son coéquipier au sein de l’écurie Player’s, Jacques Villeneuve, au Grand Prix de Trois-Rivières, en 1993.

« C’était un accident de course, dit-il, et Jacques l’a reconnu maintes fois. Et, contrairement à ce que les gens pensent, cet événement n’a pas été un tournant dans ma carrière. Toute l’emphase était mise sur Jacques au sein de l’équipe. En fait, Player’s n’avait aucun plan d’avenir pour moi et c’est ce que j’ai regretté le plus. On aurait dû me le dire. »

On connaît la suite. Villeneuve a été promu en série CART et a gagné le Indy 500 en 1995, avant d’être recruté dès la saison suivante en F1 par l’écurie Williams.

Aujourd’hui instructeur de conduite sur glace dans sa région en hiver (il a fondé sa propre école), et consultant pour des constructeurs automobiles, Bourbonnais relancera, le temps d’une épreuve, sa carrière de pilote de course. Le tout se déroulera ce vendredi soir à l’Autodrome Granby.

« Grâce à un ami, Kevin Beaucage, et le propriétaire de la piste, Dominic Lussier, j’ai pu trouver une voiture pour courir. Je tenais aussi à ce que mon grand ami, Ludovic Gherardi [champion de France des rallyes en 2013] et de passage au Québec, soit de la partie aussi. Ce sera la première fois en plus de 20 ans, depuis qu’on se connaît en fait, qu’on va s’affronter sur un circuit de course. »

Le Journal a assisté aux premiers tours de roue de Bourbonnais, au RIP Speedway, à Saint-Marcel-de-Richelieu, lundi. Il a parcouru une bonne cinquantaine de tours à très bon rythme. Sa dernière « vraie » course remonte à 2003 en Série Trans-Am au GP de Trois-Rivières.

« La terre battue me fait penser à la glace, a-t-il fait savoir. On est toujours en dérapage, je suis donc en terrain connu. Mais bon, ça sera ma toute première tentative sur ce type de surface. Il faudra notamment gérer la circulation. »

« Je suis en mode apprentissage, comme en politique », a-t-il conclu.

L’hôpital comme cheval de bataille

Claude Bourbonnais est une autre de ces personnalités sportives à tenter sa chance en politique en vue du scrutin du 1er octobre au Québec.Comme Enrico Ciccone et Isabelle Charest, il se retrouve dans un château fort libéral. La victoire de l’ex-joueur de hockey, candidat libéral, n’est qu’une formalité, alors que l’ancienne patineuse de vitesse, représentante de la Coalition avenir Québec (comme Bourbonnais), semble bien placée pour ravir le comté de Brome-Missisquoi aux libéraux, selon les plus récents sondages.

Dès le début

À Vaudreuil, la situation est tout autre et Bourbonnais est le premier à le reconnaître.



« On a beaucoup de travail à faire, avoue-t-il. L’écart est important, mais je peux renverser la vapeur en faisant une campagne dynamique. François Legault veut faire avancer le Québec. C’est un homme d’affaires. « Les libéraux promettent un hôpital dans la région depuis 2010, renchérit-il. Leur projet a été maintes fois reporté et jamais livré. « Notre population grandit sans hôpital, ce qui est inadmissible. Sous la CAQ, sa construction commencera dès notre premier mandat. » Si la vague péquiste a aussi déferlé sur Vaudreuil en 1976, cette circonscription est maintenant une chasse gardée des libéraux depuis 1980, et ce, sans interruption.

►Bourbonnais affrontera la députée sortante, Marie-Claude Nichols, qui avait été élue avec une écrasante majorité de 20 512 votes (61,19 % des suffrages) en 2014. Les candidats du Parti québécois (Marcos Archambault) et de la CAQ (Luc Tison) avaient suivi loin derrière avec des pourcentages respectifs de 15,96 % et 15,62 %.