Dossier spécial rentrée scolaire: 50 produits sous la loupe

Eh oui... la pause préparation de boîtes à lunch s’achève déjà ! Avec la rentrée scolaire 2018 à nos portes, certains parents s’inquiètent déjà du manque d’inspiration ou redoutent le casse-tête que peut occasionner la préparation de lunchs quotidiens. En épluchant les valeurs nutritives et les listes d’ingrédients de plusieurs centaines de produits vendus en supermarché, j’ai pu dresser une liste de plusieurs bonnes options qui peuvent s’intégrer facilement à la boîte à lunch. D’autres choix ne sont pas assez nutritifs pour que je les recommande et ils comptent parmi les aliments à éviter. Cinquante produits sous la loupe de la nutritionniste !

Du côté des sandwichs

Le poisson

Photo courtoisie

Le saumon rose en conserve apporte de bons gras et des protéines. Puisqu’il n’est pas additionné de sel, le saumon rose Le Choix du Président Menu Bleu, issu de pêche durable, est intéressant. Une portion d’environ 106 g (la moitié d’une conserve de 213 g) apporte 1,8 g d’oméga-3, 26 g de protéines, 80 mg de sodium et 40 % de calcium.

Photo courtoisie

Raincoast Trading offre un saumon rose recommandé par Ocean Wise, qui encourage des pratiques de pêche durable. Sans sel ajouté, 110 g de ce saumon apporte 26 g de protéines et seulement 50 mg de sodium.

Photo courtoisie

Votre enfant préfère le thon ? On favorisera le thon pâle plutôt que le thon blanc pour limiter le mercure ingéré. Le thon pâle émietté Clover Leaf hyposodique apporte, par 1/2 boite (60 g), 60 calories, 100 mg de sodium et 15 g de protéines.

Photo courtoisie

Le thon assaisonné se décline en plusieurs saveurs. Contrairement au thon nature, il est souvent additionné d’additifs, de sucres et d’épices ou d’arômes et apporte davantage de sodium. Le thon pâle émietté chili épicé à la thaïlandaise Sans nom contient moins de sodium que les produits semblables. Par boîte de conserve de 85 g, il apporte 210 mg de sodium.

LES MUSTS À AJOUTER À LA BOÎTE À LUNCH...

Le sandwich reste parmi les favoris de la boîte à lunch. Si le jambon est toujours populaire­­­, d’autres garnitures représentent des choix plus avantageux. C’est notamment le cas du poisson ; thon et saumon devenant de bons alliés des lunchs santé.

NOTE

Certains des produits cités dans cet article contiennent des allergènes puisque certaines commissions scolaires ont levé l’interdiction qui ciblait des aliments particuliers, sources d’allergènes.

Les charcuteries

Le rayon des charcuteries est bien garni ! Pour faire un choix sain, quelques règles de base s’imposent. D’abord, on oublie le salami, la mortadelle, le simili-poulet, le pepperoni ou encore le bologne. La poitrine de poulet, de dinde et le jambon constituent les meilleures options. On s’assure de choisir des charcuteries de type « naturel », sans nitrites ajoutés et affichant une liste d’ingrédients plus épurée. On opte, en fin de compte, pour les produits les moins salés.

Parmi les bonnes options :

Photo courtoisie

Le Choix du Président Simplement Bon offre un produit intéressant : le jambon rôti sur pierre. Assaisonnée ou non, chaque portion de 59 g (3 tranches) apporte 70 calories, 1,5 g de lipides, 320 mg de sodium et 13 g de protéines. De l’extrait de céleri, source naturelle de nitrates, est ajouté pour la conservation du produit.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les viandes duBreton offrent deux nouvelles saveurs de jambon blanc biologique tranché : fumé au bois de pommier et fumé aux arômes boréals. Chaque portion de 45 g (3 tranches) renferme 60 calo­ries, 1,5 g de lipides, 350 mg de sodium et 9 g de protéines. Exemptes de sel de céleri, ces charcuteries sont plutôt additionnées d’un mélange unique d’extrait de fruits et d’épices qui contribue à la conservation du produit. Les charcuteries sont donc entièrement sans nitrites. On aime !

Photo courtoisie

Les Viandes biologiques de Charlevoix offrent sans aucun doute les charcuteries qui tendent vers le plus de naturalité. Le jambon blanc de l’entreprise se compose uniquement de 4 ingrédients : porc, sel de mer, poudre de céleri et épices. Si le jambon apporte un peu plus de calories (80), de gras (3,3 g de lipides) et de sodium (365 mg) par portion de 58 g, il compte tout de même parmi les meilleures options.

Photo courtoisie

La poitrine de dinde rôtie au four Menu Bleu fait partie des meilleures options. Chaque portion de 75 g (3 tranches) renferme 70 calories, 0,5 g de lipides, 470 mg de sodium et 16 g de protéines.

Photo courtoisie

Olymel propose également des charcuteries entièrement sans nitrites. Ajouté d’extraits d’agrumes, de pomme grenade et de levure, le jambon fumé fait partie des options intéressantes. Chaque portion de 50 g de jambon (3 tranches) apporte 50 calories et 1,5 g de lipides. Si on compare le jambon Olymel au jambon duBreton, on remarque toutefois qu’il renferme un peu moins de protéines (9 g par 50 g) et un peu plus de sodium (430 mg par 50 g).

À RETENIR!

Même si ces charcuteries se retrouvent parmi les meilleures sur le marché, elles demeurent un aliment à consommer à l’occasion. Les œufs, les viandes cuites à la maison et le poisson demeurent des garnitures plus saines.

Manque de temps pour la préparation d'un lunch santé?

Photo courtoisie

Optez pour les œufs cuits durs de Burnbrae Farms (2 œufs = 12 g de protéines). Ils pourront soit composer des collations nutritives ou être accompagnés de craquelins de grains entiers pour remplacer le traditionnel sandwich. On peut aussi les ajouter aux salades repas.

Et le tofu...

Photo courtoisie

Le végétarisme séduit de plus en plus d’adolescents ! Le tofu, préparé à base de soya, représente donc une source de protéines de qualité à inclure à leur boîte à lunch. Le tofu fumé Soyganic se mange très bien froid. Concoctez des mini-brochettes avec des cubes de tofu et des tomates cerises pour convaincre votre ado. Osez des morceaux d’ananas ou de mangue pour un heureux mariage sucré-salé !

Du côté des accompagnements, des collations et des boissons...

Pour combler les besoins énergétiques et la faim des enfants et adolescents, la boîte à lunch doit également contenir divers accompagnements, des collations et une boisson. Parmi l’éventail de produits offerts en supermarché, et dont le marketing se fait insistant, il est parfois ardu de faire des choix éclairés.

Photo courtoisie

Le hummus plaît généralement aux enfants et aux adolescents. Fontaine Santé propose un format pratique de son hummus traditionnel (57 g), idéal pour la boîte à lunch. Rappelons que le hummus apporte des fibres et des protéines et permet également de hausser la consommation de crudités chez certains enfants.

Photo courtoisie

Les olives contiennent de bons gras, bénéfiques à la santé. Sardo offre le Li’l Oliver, des portions individuelles de 15 g d’olives vertes et noires dénoyautées. Elles se glissent à merveille dans la boîte à lunch.

Photo courtoisie

Les craquelins Triscuit faible teneur en sodium trônent au palmarès des meilleurs craquelins. 4 craquelins (19 g) apportent 80 calories, 2 g de fibres et de protéines et seulement 35 mg de sodium. De plus, le produit affiche­­­ une liste d’ingrédients très courte : blé à grains entiers, huile végétale, sel. On aime !

Photo courtoisie

* Si la version faible teneur en sodium ne plaît pas, les Triscuit patates douces et oignons grillés sont également une bonne option et apportent 20 mg de sodium de plus.

LA SAVIEZ-VOUS?

Selon un tout nouveau rapport de Santé Canada­­­ sur l’apport en sodium chez les Canadiens en 2017, près de trois enfants canadiens sur quatre consomment trop de sel.

Si, chez les enfants de 1 à 8 ans, l’apport journalier ne dépasse pas les 2300 mg de sodium (soit l’apport maximal tolérable), on remarque des apports significativement plus élevés chez les enfants de 9 ans et plus. Le rapport rapporte une consommation moyenne de 2575 mg de sodium chez les jeunes âgés de 9 à 13 ans et de 2800 mg chez les 14 à 18 ans. Chez les adolescents masculins­­, l’apport journalier peut même grimper à plus de 3300 mg de sodium.

Les fruits

Consommer ses fruits frais, entiers et avec la pelure si possible, est idéal afin de bénéficier de tous leurs bienfaits. Malheureusement, surtout chez les adolescents, il est plus ardu de consommer les portions journalières recommandées.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Et si les purées de fruits à boire permettaient de hausser cet apport­­­ ? Sans sucre ajouté, elles se déclinent actuellement en plusieurs saveurs. Osez la variété avec des purées qui combinent des fruits et des légumes. Les gourdes Mott’s Fruitsations et Le Choix du Président composent des options de choix !

Photo courtoisie

Les fruits en coupe individuelle sont parfaits pour la boîte à lunch. En supermarché, on peut se les procurer baignant dans le jus de fruits fait de concentré, dans un sirop de jus de fruits léger ou encore dans l’eau. Prenez d’abord soin de choisir des produits sans arômes artificiels. La version dans l’eau est ajoutée d’édulcorant... on évite. Si l’option dans un jus de fruits concentré apporte parfois quelques grammes de sucres de plus, on la préférera tout de même à l’option dans un sirop léger, qui elle, contient du sucre ajouté. Parmi les meilleures options, on retrouve les produits Dole.

Photo courtoisie

Pressed by KIND est une barre de fruits fabriquée à partir de seulement quelques ingrédients de qualité. La barre pomme, fraise et chia (35 g) ne contient que des fruits séchés et des graines de chia. Exempte de sucre ajouté et d’agents de conservation, chaque barre équivaut à deux portions de fruits et apporte 4 g de fibres. Facile à glisser dans la boîte à lunch !

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les fruits séchés sont aussi vendus en portions individuelles. Les raisins secs Sun-Maid (30 g) et les canneberges séchées au jus de pomme Patience Fruit & Co. (28 g) peuvent compléter une collation saine. Bon à savoir ! Puisque les fruits séchés collent aux dents, on suggère de croquer dans un morceau de fromage pour terminer la collation afin de prévenir la carie dentaire.

Les produits laitiers

Les produits laitiers sont des aliments nutritifs. Protéines de qualité, calcium, vitamine D, ils conviennent aux besoins­­­ de croissance des enfants et des adolescents.

Photo courtoisie

Offert par Danone, le Oikos Triple Zéro est un yogourt grec 0 % m. g. Sa particularité ? Le produit contient 25 % moins de sucres que la version régulière du produit, on aime ! Chaque format de 100 g de Oikos Triple Zéro affiche 70 calories, 7 g de sucres et 8 g de protéines.

Photo courtoisie

On aime aussi les efforts de Riviera qui offre aussi des yogourts réduits en sucre. Chaque portion de 125 g apporte 8 g de sucres et 11 g de protéines.

Photo courtoisie

Au rayon des yogourts à boire, on aime le nouveau Activia. Chaque portion de 93 ml n’apporte que 6 g de sucres en plus d’un milliard de cultures bactériennes B.L.Regularis. Il est aussi dépourvu d’édulcorant, de saveurs et de colorants artificiels.

Photo courtoisie

Les rondelles de fromage Babybel plaisent aux enfants... et à la nutritionniste ! Leur format est idéal et les enfants aiment déballer le produit. Parmi la gamme, le fromage léger apporte 45 calories, 5 g de protéines et comble 15 % des besoins en calcium. Le fromage suisse Babybel est aussi un produit intéressant. S’il apporte un peu plus de calories (60), il contient tout autant de protéines et de calcium. Il s’agit aussi du fromage Babybel qui apporte le moins de sodium, soit 115 mg par rondelle de 20 g.

Les douceurs

Photo courtoisie

Les poudings plaisent aux enfants et adolescents. Si toutes les options ne cadrent pas avec une alimentation équilibrée, le pouding de soya Belsoy, saveur noix de coco, est intéressant. Une portion individuelle de 125 g apporte 100 calories, 1 g de fibres, 11 g de sucres et 3 g de protéines.

Photo courtoisie

Nutrinor offre un riz au lait exempt de gluten et d’œufs qui peut convenir aux enfants ou adolescents contraints à certaines restrictions alimentaires. Sans additifs, agents de conservation, ni colorants artificiels, le pouding contribue à l’apport journalier en vitamine D et renferme 4 g de protéines. S’il affiche 13 g de sucres, on doit considérer qu’une partie de ce sucre provient du lait (lactose).

Photo courtoisie

Les barres de céréales sont très populaires, ce qui explique qu’on retrouve un large éventail de produits en supermarché... et que le choix soit ardu ! La barre Val Nature Boîte à lunch aux grains de chocolat est un bon choix. Fabriquée dans une usine sans arachides, chaque barre (26 g) renferme 5 g de fibres, 4 g de sucres et 2 g de protéines.

Photo courtoisie

Le Choix du Président Menu Bleu propose une gamme de barres tendres. Certaines sont exemptes d’arachides, parfaites pour les enfants aux prises avec des allergies alimentaires. D’abord composées d’un granola de grains entiers, elles affichent une valeur nutritive intéressante. La barre fruits et noix, chocolat et cerises (33 g) renferme 7 g de fibres, 5 g de sucres et 3 g de protéines.

Photo courtoisie

Les petites bouchées Praeventia de Leclerc font bonne figure au banc d’essai des biscuits depuis quelques années déjà. Offertes en emballage individuel, ce sont les bouchées brisures de chocolat noir avec extrait de vin rouge (sans arachides) qui remportent la palme. Chaque petit emballage (30 g) renferme 4 g de fibres, 7 g de sucres et 2 g de protéines. Si l’on s’attarde à la liste d’ingrédients du produit, on remarque l’avoine entière en tête de liste. On aime aussi l’absence d’huile de palme, un mauvais gras ajouté à la plupart des biscuits du commerce.

Photo courtoisie

Les populaires biscuits Pattes d’ours de Dare n’ont jamais plu à la nutritionniste. Ceci étant dit, il semble que le géant alimentaire ait fait des efforts pour offrir un nouveau produit intéressant. Mes premières Pattes d’ours farine d’avoine (en sachets de 25 g) sans arachides sont faites de grains entiers, ne contiennent pas d’huile de palme et affichent une teneur raisonnable en sucres, soit 4 g par 25 g. Ils apportent, également par portion, 2 g de fibres et de protéines.

Quand l'appétit tarde à se réveiller!

Certains enfants et adolescents ont du mal à déjeuner au lever. Mieux vaut ne pas sauter le repas matinal et casser la croûte sur la route de l’école !

Photo courtoisie

Toutes les barres déjeuner offertes sur le marché ne méritent pas leur place dans la boîte à lunch de vos enfants. Néanmoins, les nouvelles barres KIND petit déjeuner peuvent, à l’occasion, composer une option intéressante. Offertes en 3 saveurs, elles apportent entre 8 et 10 g de sucres, de 5 à 8 g de protéines et affichent un contenu raisonnable en sodium.

Les breuvages

L’eau demeure une boisson de choix pour les petits, comme pour les grands. Ceux-ci doivent adopter comme habitude d’en boire régulièrement, et ce, surtout en dehors des repas. Pour les repas, voici quelques suggestions.

Photo courtoisie

Offert dans un emballage qui ne nécessite pas d’être conservé au froid, le lait UHT Grand Pré (200 ml) est idéal pour la boîte à lunch.

Photo courtoisie

Une version biologique du produit est aussi offerte sous la marque Organic Meadow (250 ml).

Photo courtoisie

Oasis offre un large éventail de jus. C’est toutefois le jus HydraFruit qui retient notre attention­­­. Offert en format boîte à lunch de 200 ml, il affiche beaucoup moins de sucres que les jus ordinaires et est exempt d’édulcorants. Plusieurs saveurs sont proposées, apportant chacune 8 g ou 9 g de sucres par portion de 200 ml. Notons que les jus ordinaires apportent environ 20 g de sucres pour cette même portion.

Photo courtoisie

La boisson de soya Natura vendue en format individuel est parfaite pour la boîte à lunch. Elle peut aussi composer une collation puisqu’elle combine glucides et protéines. Si la version originale (5 g de sucres) n’a pas la faveur de tous côté goût, on opte alors pour celle assaisonnée à la vanille (9 g de sucres).

Photo courtoisie

Le jus de légumes V8 faible en sodium est une boisson intéressante pour la boîte à lunch. Une portion individuelle de 156 ml apporte 85 mg de sodium, tandis que la version ordinaire affiche 300 mg de sodium.

Photo courtoisie

On recommande de limiter la consommation de jus à 125 ml (1/2 tasse) par jour. Justement offert dans ce format, le produit A+ SUPERFRUIT fruit à boire se décline en quelques saveurs. Composé de fruits, de jus de fruits et d’une touche d’eau d’érable, le produit affiche une teneur raisonnable en sucres. Tenté par la boisson aux framboises ? Sachez qu’une portion de 125 ml (1/2 tasse) apporte 5 g de fibres !

LE LAIT, UN CHOIX SÛR

Le lait demeure un aliment nutritif et une boisson de choix pour les enfants et les adolescents. Le calcium, la vitamine D et les protéines sont essentiels à leur développement et à leur croissance.

Les aliments à bannir de la boîte à lunch...

Photo courtoisie

Les soupes aux nouilles instantanées, qu’on appelle aussi ramen, sont très populaires au sein des écoles secondaires. Grasses et très salées, elles ne devraient pas se retrouver dans la boîte à lunch. Le produit Chow Mein Premium (saveur de poulet teriyaki) apporte 22 g de lipides (dont 10 g de saturés) et 1420 mg de sodium, soit plus de 60 % de l’apport maximal tolérable. De plus, avec seulement 11 g de protéines, elles ne peuvent constituer un repas en soi. Côté liste d’ingrédients ? Longue, truffée d’additifs et de mauvais gras ! On passe !

Photo courtoisie

Schneiders commercialise les Lunch Mate. Tenté par l’aspect pratique de ces petits emballages qui rassemblent quelques produits ? Malheureusement, ils ne cadrent pas au sein d’une alimentation optimale pour vos enfants ! Nachos avec sauce fromagée, mini pizzas, bologne, barres chocolatées, friandises sucrées... de mauvais gras, des sucres ajoutés, des additifs... on évite !

Photo courtoisie

Les petits gâteaux Vachon font partie du paysage alimentaire québécois depuis de nombreuses années. Parmi la gamme de desserts offerts, on retrouve les doigts de dame, des petits gâteaux fourrés de gelée à la cerise. En plus d’affi­cher une valeur nutritive inintéressante, ils contiennent de mauvais types de gras et plusieurs additifs alimentaires qu’on préfère éviter. Deux petits gâteaux apportent 270 calories, 11 g de lipides (dont 8 g de gras saturés) et 31 g de sucres (soit l’équivalent de près de 8 cuillères à thé de sucres).

Photo courtoisie

Avec l’équivalent de près de 3 cuillères à thé de gras et d’un peu plus de 1 cuillère à thé de sucres par sachet de 38 g, les craquelins sandwich au fromage Ritz ne font pas partie des bons choix. Près du tiers du contenu en gras de ces craquelins provient des gras saturés et trans. En prime, ils ne renferment qu’un seul gramme de fibres. L’huile de palme qui figure au 3e rang de la liste d’ingrédients, les additifs, les gommes et le colorant... on évite !

Le point sur les sucres!

L’Organisation mondiale de la Santé suggère de ne pas consommer plus de 10 % de nos calories quotidiennes sous la forme de sucres libres. Il serait même encore plus profitable pour la santé de s’en tenir à une quantité équivalente à 5 %. Si votre enfant consomme environ 1700 calories, son menu journalier ne devrait pas dépasser 21 à 42 g de sucres libres (soit 5 à 10 % des calories).

Que sont les sucres libres ? Selon l’OMS : « Les sucres libres sont les monosaccharides (glucose, fructose) et les disaccharides (saccharose ou sucre de table) ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré. »

Photo courtoisie

Les boissons énergisantes sont, encore malheureusement, trop souvent consommées par les adolescents. Elles contiennent trop de sucres et des agents stimulants que l’on préfère éviter. Certaines de ces boissons apportent jusqu’à plus de 60 g de sucres... une quantité qui équivaut à environ 3 fois la consommation quotidienne de sucres ajoutés recommandée. Vous voulez être une vraie rock-star ? Laissez tomber les boissons énergisantes !

Photo courtoisie

Si les boissons gazeuses plaisent aux enfants et adolescents, elles n’apportent strictement rien d’un point de vue nutritionnel. Même si les petits formats maintenant offerts en supermarché peuvent convenir à la boîte à lunch... on préfère les oublier ! Chaque petite cannette de 222 ml de Crush orange apporte 110 calories et 27 g de sucres, soit près de 7 cuillères à thé de sucres.

Photo courtoisie

Les produits Choco Max de Leclerc ne font pas bonne figure au banc d’essai­­­ des barres tendres. Avec 20 g de sucres par barre de 32 g (soit l’équivalent de 5 cuillères à thé de sucres), la barre nougat chocolat et caramel Choco Max ne peut compter parmi les options intéressantes. De plus, elle n’apporte pas de fibres et seulement 1 g de protéines.

Photo courtoisie

Contrairement aux barres de fruits Pressed de KIND, les rouleaux de fruits Fruit-O-Long affichent une liste d’ingrédients peu alléchante. Composés d’abord de sucre et de maltodextrine, les rouleaux contiennent aussi de l’huile de palme, plusieurs additifs, des gommes et un colorant (tartrazine).

Quant à la purée de poire, on ne la retrouve qu’au 3e rang de la liste ingrédients du produit.

Photo courtoisie

Plusieurs produits au rayon des biscuits ne s’inscrivent pas au sein d’une alimentation saine et équilibrée. Ne vous laissez pas berner par les emballages qui suggèrent que ce sont des choix sains : faits de vrai chocolat, sans gras trans ! C’est le cas des biscuits Whippet saveur de fraises. Chaque petit biscuit apporte 10 g de sucres, soit 2 ½ cuillères de sucres. Le produit contient également de l’huile de palme, une source de gras que l’on souhaite plutôt éviter.

Photo courtoisie

Plusieurs raffolent du Nutella. Une collation composée de bâtonnets de pain nappés de cette tartinade de noisettes et de cacao ? Nul besoin de vous convaincre que ce choix ne se retrouve pas parmi les meilleurs ! Un emballage individuel (52 g) apporte 13 g de lipides (dont près de 40 % sont saturés) et 23 g de sucres. Le sucre et l’huile de palme en tête de liste... on laisse sur la tablette !

Photo courtoisie

Les muffins peuvent encore revêtir une certaine connotation « santé ». Mais détrompez-vous... il en est tout autrement en ce qui concerne les muffins du commerce. Un muffin chocolaté Délices du Marché renferme 450 calories et 21 g de lipides, soit plus de gras qu’un format moyen de frites chez McDonald’s ! Chaque pâtisserie contient également 36 g de sucres et 380 mg de sodium (soit 16 % de l’apport maximal tolérable).

Troc avantageux!

Photo courtoisie

Si le lait constitue un aliment nutritif, le lait au chocolat, surtout s’il est assaisonné, est quant à lui trop sucré pour être consommé régulièrement. Le lait au chocolat Hersheys (350 ml) apporte 370 calories, 11 g de lipides, 280 mg de sodium et 53 g de sucres (soit plus de 13 cuillères à thé de sucres).

Photo courtoisie

Votre enfant demande un lait au chocolat ? Expliquez-lui d’abord qu’il s’agit d’un aliment d’occasion et optez pour le lait au chocolat Nesquik, 25 % moins de sucres. Une portion individuelle de 200 ml apportera alors 100 calories, 2 g de gras et 16 g de sucres. Des économies intéressantes !