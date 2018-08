Drapeau du Québec: Montréal veut dévoiler sa nouvelle politique à l’automne

Montréal souhaite rendre publique sa nouvelle politique de pavoisement cet automne, alors que la Ville est critiquée parce qu’elle ne ferait pas une bonne utilisation du drapeau du Québec.

«Cet automne, je vais être en mesure de montrer à quoi ça ressemble un conseil municipal à ici à la Ville de Montréal, qui est proche de la loi québécoise», a affirmé la mairesse Valérie Plante.

À lire aussi: Montréal mise en demeure par deux citoyens

Interpellée à ce sujet pendant la période de questions des citoyens du conseil municipal, cette dernière a expliqué que cette mise à jour prenait un certain temps pour assurer une cohésion avec les différents arrondissements.

Le service des affaires juridiques de la Ville de Montréal a aussi transmis au mois d’août une réponse en ce sens au cabinet Allali Brault. Le cabinet représente deux citoyens qui ont mis la métropole en demeure en juin pour qu’elle se conforme à la loi et au règlement sur le drapeau national.

«Nous visons à ce que la nouvelle politique de pavoisement soit rendue publique au cours de l'automne», indique la Ville, dans la lettre obtenue jeudi, assurant s’attarder entre autres au cas de la salle du conseil. La Ville avait déjà transmis une première réponse à la fin du mois de juin, soutenant qu’elle était «soucieuse » de respecter ses obligations.

Le drapeau du Québec doit être affiché dans tous les lieux où une municipalité déploie sa bannière, et dans la salle où siège son conseil ou un conseil d’arrondissement. Le drapeau national n’est par exemple pas arboré dans la salle du conseil à l’hôtel de ville de Montréal.

Travail de révision

«Il s'agit d'un travail [de révision] d'envergure considérant notamment la taille de la Ville, le nombre de bâtiments concernés et le contexte des compétences et responsabilités partagées entre les arrondissements et les services centraux», soutient le service des affaires juridiques.

Gilles Paquin, l’un des deux hommes à l’origine de la mise en demeure, l’intention de poursuivre ses démarches judiciaires si la métropole tarde à se conformer après l’automne.

La politique de pavoisement de la Ville date de 1996. En janvier, la métropole s’était fait rappeler à l’ordre par le ministère de la Justice pour se conformer au protocole d’utilisation du drapeau du Québec.