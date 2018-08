BOURASSA, Roger



À Varennes, le 20 août 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Roger Bourassa, retraité d'Hydro-Québec, conjoint de Mme Fernande Ouellet. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Danick Therrien), Mylaine (Luc Paré), Martin (Karine D'Amour Horvat), ses petits-enfants Kevin, Etienne, Jacob, Eloise et Anthony, ses frères Raymond (Andrée), Maurice (Simon), sa soeur Liliane (Robert), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Le vendredi, 24 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 25 août de 9h30 à 10h30. Les funérailles auront lieu le samedi 25 août à 11h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.