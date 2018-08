Fantasy football : 7 joueurs qui pourraient surprendre et décevoir

À l’approche de vos dernières vérifications avant votre repêchage fantasy, voici un incontournable à lire! La fameuse liste de nos surprises et déceptions à venir pour la saison 2018 de la NFL en fantasy football. Elle vous donnera un coup de main ou sèmera le doute dans vos convictions les plus profondes.

Bonne lecture !

7 surprises toutes positions confondues

1- Alex Collins (BAL)

Porteur: Il a montré un potentiel athlétique hors du commun depuis son arrivée avec les Ravens. J’aime beaucoup sa vitesse et il est aussi capable d’attraper des ballons ce qui est crucial dans la NFL actuelle. Il a été un rare point positif dans l’attaque des Ravens l’an dernier et il va recommencer exactement où il a laissé.

2- Cam Newton (CAR)

Quart-arrière: Un gros nom pour être une surprise, mais il a démontré de belles choses depuis l’arrivée en place du nouveau coordonnateur offensif Norv Turner. S’il y a un gourou capable d’améliorer son pourcentage de complétion, c’est bien Turner qui roule sa bosse depuis longtemps dans la NFL. On sait tous ce qu’il est capable de faire au sol. Newton aura une excellente saison 2018.

3- Amari Cooper (OAK)

Receveur: Quelle saison catastrophique en 2017 pour le receveur des Raiders. La venue de Jon Gruden sera bénéfique dans son cas en raison de la précision des tracés qu’il court avec un type d’attaque qui exige ce genre de méticulosité. Il sera une valeur sûre.

4- Josh Doctson (WAS)

Receveur: Il y a simplement quelque chose qui me dit que l’ancien joueur des Horned Frogs devrait exploser. Même s’il a déçu depuis son arrivée avec les Redskins, je pense qu’il est trop talentueux pour devenir un échec. De plus, aucun receveur établi ne joue avec Washington ce qui lui laisse la porte ouverte pour s’imposer.

5- Desean Jackson (TB)

Receveur: N’aller pas choisir Jackson comme premier choix de votre encan, mais je pense qu’il lui reste encore une bonne saison dans le corps et il est encore un marchand de vitesse. Un très bon risque à prendre dans les dernières rondes.

6- Jake Butt (DEN)

Ailier Rapproché: Je suis parfaitement au courant qu’il n’a pas encore capté une passe lors des deux parties présaison. Dans son cas, il y a encore de très bons commentaires provenant de Denver et le poste d’ailier rapproché est encore disponible. Il possède d’excellentes mains et une belle vitesse. Un autre bon pari à prendre dans les dernières rondes.

7- Joe Flacco (BAL)

Quart-arrière: Jamais je n’aurais dit quelque chose du genre il y a un mois de cela. Cependant, il connaît le meilleur camp de sa carrière avec les Ravens. La décision de repêcher Lamar Jackson l’an dernier a sonné une cloche dans sa tête et il semble être en mission. Il aura une des meilleures saisons de sa carrière pour un gars qui n’est pas habitué à bien performer en fantasy football. Il peut devenir un bonne alternative à votre partant.

7 déceptions toutes positions confondues

1- Allen Hurns (DAL)

Receveur: Je n’ai aucune confiance en Hurns pour prendre le poste de receveur numéro un chez les Cowboys. Je n’ai jamais trouvé rien d’exceptionnel avec l’ancien joueur des Jags au niveau des mains, de la vitesse, de l’agilité, de la précision de ses tracés ou de son ajustement au ballon. Un receveur numéro un possède généralement au moins un de ses critères à un niveau très élevé. Je pense simplement qu’il aura de la difficulté à affronter les meilleurs demi défensifs adverses.

2- Lesean McCoy (BUF)

Porteur: Cette décision n’a rien à voir avec son talent. Je pense qu’il aura tout simplement la tête ailleurs qu’au football avec cette fameuse histoire avec son ancienne copine hors-terrain. La NFL n’a pas statué et il est toujours possible de voir une suspension. L’attaque des Bills repose aussi beaucoup trop sur ses épaules et Shady commence tranquillement à vieillir.

3- Sammy Watkins (KC)

Receveur: Je me souviens de l’avoir vu jouer à l’Orange Bowl avec Clemson et m’avoir dit qu’il serait exceptionnel dans la NFL. La vérité est qu’il a toujours déçu depuis son arrivée de l’université et qu’il le fera à nouveau en 2018. Les Chiefs ont beaucoup d’outils à l’attaque et je ne le vois pas dominer à sa position.

4- Marcus Mariota (TEN)

Receveur: Plusieurs voient en lui un quart-arrière très solide, mais en dehors de la dimension terrestre qu’il amène en fantasy, ses statistiques aériennes sont ordinaires. Il a encore du travail à faire à l’intérieur de la pochette et je pense qu’il prendra un certain temps avant de s’ajuster avec un nouveau coordonnateur à l’attaque en Matt Lafleur.

5- Kareem Hunt (KC)

Porteur: Il sera une déception en rapport avec sa saison 2017. Hunt ne pourra pas reproduire la campagne où il a remporté le titre de meilleur porteur de ballon au niveau des verges terrestres. Spencer Ware devrait lui voler quelques portées de plus que l’an dernier et la présence d’un jeune quart-arrière n’est jamais trop bonne pour une attaque terrestre. Bref, il représente quand même un bon choix même si sa production diminuera.

6- Dak Prescott (DAL)

Quart-arrière: Il y a des fois où le football n’a rien à voir avec la stratégie. Il n’y a pas de substitut au talent et je ne vois pas tout simplement pas de cet élément précieux chez les receveurs des Cowboys. Même s’il est un bon quart-arrière, Dak a besoin d’être mieux entouré pour avoir du succès.

7- Mohamed Sanu (ATL)

Receveur: Il y a tellement d’outils à Atlanta et avec l’émergence de Calvin Ridley comme receveur, je pense que Sanu pourrait écoper et être ciblé moins souvent.

