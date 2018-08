Lors du tirage présenté par la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec et l’Association marketing des concessionnaires Chevrolet, Buick et GMC du Québec, 231 268 billets ont été vendus à 3 $ l’unité dans les 100 Canadian Tire du Québec. La Fondation Bon départ investit chaque année 2 millions de dollars auprès d’organismes de bienfaisance voués au bien-être des enfants et des familles, en plus d’offrir gratuitement des expériences de camp de vacances à sa Base de plein air Bon départ.

Photo Paul Ducharme

Lors du tirage de trois voitures, on apercevait Claude-Henri Bertrand, chef marketing régional de l’Est de General Motors Canada, Raymond Gagné, Canadian Tire de Longueuil, Sylvie Drolet, Canadian Tire à Granby et présidente de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, Jean-Marc Gagné, Canadian Tire de LaSalle, et Jean-François Strouvens, Chevrolet, Buick GMC de LaSalle.

Photo Paul Ducharme

Plus de 693 000 $ ont été recueillis grâce au tirage 2018. De gauche à droite, on aperçoit les propriétaires Christian Larochelle, Montréal Maisonneuve, Michel Cardinal, Victoriaville, Paul Blanchard, Montréal-Ouest, Claude Jacob, Cap-de-la-Madeleine, Ghislain Grandisson, Saint-Bruno, Christopher Lussier, Chambly, et Patrick Mercier, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies.

Photo Paul Ducharme

Les bénéfices du tirage permettront à 1000 jeunes de vivre une expérience de camp de vacances gratuite à la Base de plein air Bon départ. Justine Gauvin-Marchessault, D.G. de la Fondation est entourée de Benoit Lorrain, D.G Base de plein air Bon départ, et Louis Jean, TVA Sports.

Photo Paul Ducharme

Parmi les marchands propriétaires Canadian Tire présents, il y avait Gilles Dubreuil, Boucherville, Patrick Venne, Dollard-des-Ormeaux, Gilbert Roy, Verdun, Michel Deslauriers, Mont-Tremblant, et Michel Choinière, Valleyfield.

Photo Jason Noël

Les artistes-cavalières de CAVALIA Julissa Panus et Morane Lhotka sont entourées des membres de l’organisation de l’Impact, dont Véronique Fortin, Bacary Sagna, Matteo Mancosu, Micheal Azira, Evan Bush et Richard Legendre.

Photo Jason Noël

CAVALIA est aussi une belle sortie familiale. On aperçoit de gauche à droite Matteo Mancosu, Ignacio Piatti, sa fille, et Micaela Piatti qui sont accompagnés d’Alejandro Silva, qui tient son fils dans ses bras, et Ana Laura Manzini.