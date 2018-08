Je sors, je reste

Coup de cœur

WEB : La forêt

La mini-série dramatique originale française de Netflix La forêt, met en vedette l’actrice québécoise Suzanne Clément. Elle y tient le rôle d’une enquêtrice qui cherche à percer le mystère autour de la disparition de Julie dans les bois, une adolescente. L’action se déroule aux alentours du village de Montfaucon. La série de six épisodes nous tient longuement en haleine et le jeu des acteurs est très convaincant. *Disponible sur netflix.ca

Je sors

FESTIVAL

Festival Marionnettes Plein la rue

Les marionnettes débarquent à Verdun, ce week-end, pour la huitième édition du Festival Marionnettes Plein la rue. Au programme, plusieurs spectacles de marionnettes de courte durée, dans plusieurs endroits, enchanteront toute la famille. De plus, des ateliers de fabrication de marionnettes, auront lieu pour le public âgé de 13 ans et plus. *Demain et dimanche à partir de 12h30 sur la Promenade Wellington, 266 rue Hickson

ÉVÉNEMENT

Fiesta monarque

La première édition de la Fiesta Monarque invite les grands et les petits à découvrir le papillon Monarque avec expositions photo, rencontres avec l’équipe de l’Insectarium, activités qui mettent en vedette le papillon et même danse sous les rythmes de la musique mexicaine. *Demain et dimanche à 10h au Jardin Botanique, 4101 rue Sherbrooke Est

MODE

Défilés Vincent d’Amérique et #KendallandKylieArdene

Pour terminer en beauté, le Festival Mode & Design, ne manquez pas deux défilés de mode canadienne d’envergure qui se tiendront sur la scène principale. D’abord, pour les hommes, découvrez les tendances automne-hiver avec Vincent d’Amérique et pour les femmes, Ardène dévoile sa nouvelle collection née d’une collaboration avec nulles autres que les sœurs Kendall et Kylie Jenner. *Demain soir à 21h et 22h au Quartier des spectacles, entre les rues Jeanne-Mance, Balmoral

HUMOUR

Un Show la nuit

Si vous êtes un fanatique des émissions de nuit de Jimmy Fallon, James Corden ou encore de Jimmy Kimmel, rendez-vous à la présentation Un Show la nuit, qui s’inspire de du même genre de sketchs et des stand-up américains. L’animation sera assurée par Fabrice La Roche-Francoeur. *Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

CONCERT

Hommage à The Doors – Feast of Friends

Nostalgique de l’époque The Doors? Le groupe de Feast of Friends rend hommage au band légendaire des années 60. Les quatre musiciens nous offrent un medley des plus grands succès du groupe. *Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Je reste

TÉLÉ

Pour emporter – Authentique Maripier

La nouvelle émission talkshow de France Beaudoin, permet aux téléspectateurs de connaître ses invités à travers des œuvres cinématographiques, littéraires ou encore musicales. L’animatrice se joint donc à Maripier Morin ce soir, qui partage ses coups de cœur en littérature et au cinéma. *Ce soir à 20h sur les ondes d’ICI Artv.

LIVRE

Lettres de prison

Personnage historique de l’Afrique du Sud, Nelson Mandela, se fait arrêter en 1962, pour ses convictions politiques contre le régime d’apartheid. Passant près de 27 ans en

prison, l’homme écrit plus de 255 textes, durant ses 10 052 jours de détention. Il écrit aux autorités, à ses confrères de lutte, à sa femme Winnie et aussi à ses cinq enfants. Ces lettres de Mandela sont enfin publiées, pour la première fois et nous dessine un portrait de cette figure emblématique de l’humanité. *Sorti le 2 août

TÉLÉ

La Société des poètes disparus

1959. États-Unis. Sept adolescents découvrent la beauté de la littérature à la prestigieuse et très conservatrice Académie de Wilton. Leur professeur Monsieur Keating, joué par l’acteur Robin Williams, les encourage à renverser l’ordre établi et par le fait même, transforme à tout jamais leur vie d’étudiant. *Demain soir à 22h30 et dimanche à 17h sur les ondes de Musima