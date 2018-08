La youtubeuse Cynthia Dulude annonce une nouvelle super excitante

On fête en grand l’arrivée de MAC chez Sephora! La youtubeuse et maquilleuse Cynthia Dulude a collaboré avec MAC pour créer une boîte contenant ses quatre produits chouchous, offerte exclusivement sur le site de Sephora Canada.

Comme la majorité des beauty junkies, Cynthia Dulude utilise les produits MAC depuis ses débuts en tant que maquilleuse.

La marque canadienne et la youtubeuse ont donc décidé de collaborer pour offrir en édition limitée une boîte contenant quatre incontournables à avoir dans sa trousse.

Pour les yeux, on retrouve une ombre à paupières dans la teinte Satin Taupe ainsi que le mascara Haute & Naughty Too Black Lash 2-en-1, qui permet de créer un look de jour naturel et un look plus volumineux en soirée.

Pour les lèvres, Cynthia a choisi le gloss classique Lipglass translucide qui, comme elle le dit si bien, peut changer n’importe quel look en une seule étape.

Et aucun maquillage n’est réellement complet sans le spray fixant Fix Plus, qui garde le visage frais et le look en place toute la journée.

D'habitude, les quatre produits sont d'une valeur totale de 98 $, mais pour cette collabo, la boîte est offerte à 72 $ pour un temps limité sur le site web de Sephora Canada.

Faites vite avant qu’ils ne disparaissent tous!

