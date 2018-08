Le Bella Desgagnés forcé de modifier son itinéraire

RIMOUSKI - Le Bella Desgagnés ne reviendra pas jusqu'à Rimouski cette fois-ci. Le navire a dû modifier son itinéraire parce qu'il avait cumulé trop de retard.

Incapable de rattraper son retard de plus de 12 heures, la compagnie Relais Nordik, qui opère la desserte maritime de l'île d'Anticosti à la Basse-Côte-Nord, a décidé que le navire, cette fois-ci, s'arrêterait à Sept-Îles.

Les marchandises seront donc transportées de Rimouski à Sept-Îles par camions et c'est par avion que 150 personnes, majoritairement des touristes, vont faire le trajet entre les deux rives lundi.

«Les coûts sont élevés, on parle de dizaine de milliers de dollars», a souligné le prédisent directeur-général chez Relais Nordik, Francis Roy.

La compagnie va assumer ces frais afin de pouvoir reprendre son horaire régulier dès mardi prochain.

Plusieurs facteurs engendrent ces retards. Parmi eux, il y a le nombre élevé de cargos et de véhicules qui poussent le navire à passer plus de temps à certains ports, et la réduction de vitesse imposée pour protéger la baleine.

«En moyenne, présentement, on perd entre quatre et sept heures par semaine en raison de la restriction de vitesse», a indiqué M. Roy.

Des impacts immédiats

«Quand le bateau est en retard, il y a une différence pour nous dans les horaires et la fraîcheur des produits», a expliqué une employée du magasin Barney's situé à Blanc-Sablon.

Les résidents de la Basse-Côte-Nord reçoivent actuellement leurs denrées et marchandises avec plus de 12 heures de retard.

«Si pour protéger les baleines, on doit négliger des humains, bien il va falloir que l'on soit assez ingénieux pour augmenter le nombre de bateaux ou encore sélectionner les ports de provenance», a lancé le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noel.

Chez Relais Nordik, on tente actuellement de trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter. On se dit à pied d'œuvre pour trouver un nouveau mode de fonctionnement qui leur permettra de rattraper les éventuels retards.