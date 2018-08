Le CNDF convaincu d’avoir une meilleure équipe que 2017

Avant même que le campus Notre-Dame-de-Foy n’ait disputé son premier match, Marc-André Dion est convaincu d’une chose.

« Nous avons une meilleure équipe que l’an dernier, a affirmé l’entraîneur-chef du CNDF dont la troupe s’est inclinée en quart de finale devant les finalistes du Bol d’Or, les Cheetahs de Vanier. Notre objectif est toujours de gagner le dernier match de l’année. On ne se contentera jamais de participer aux séries éliminatoires. »

Nouvelle dynamique

La dynamique au sein des champions du Bol d’Or 2016 est complètement différente de celle de 2017. « Nous avons une équipe sans tête d’affiche, mais avec un bon noyau de joueurs, a souligné Dion. C’est encore plus vrai en offensive où ça ne sera pas un joueur qui va faire la différence. Ça va être l’offensive de tout le monde contrairement à l’an dernier où on se fiait trop à une seule personne. »

Cette seule personne est l’ailier espacé Vincent Forbes-Mombleau qui a fait le saut avec le Rouge et Or de l’Université Laval après avoir établi un record pour le plus grand nombre de verges amassées par la passe en carrière.

« Vincent est un joueur incroyable, mais je suis convaincu qu’on peut le remplacer, a mentionné Dion. On va changer les stratégies pour mettre tout le monde à contribution. C’est la même chose dans le champ arrière où un porteur ne volera pas la vedette. Nous miserons sur un comité. » Grégoire Martin et Alex Duff seront du nombre.

Au poste de quart-arrière, Dion a eu droit à une bataille à quatre au camp d’entraînement qui s’est tenu sur le campus au lieu de la base militaire de Valcartier comme c’était le cas au cours des dernières années. « Raphaël (Latulippe) est celui qui a le mieux fait au camp d’entraînement : il a une petite longueur d’avance et il sera partant à notre premier match, mais il n’y a rien d’acquis. Nos quatre quarts peuvent nous apporter quelque chose. »

Blessé l’an dernier, Alex Naud est de retour. Les autres pivots sont Jacob Morneau qui n’a pas été habillé en 2017 et la recrue Jérôme Rancourt que Dion considère comme son pivot d’avenir.

MIlo parmi les entraîneurs

En défensive, les yeux seront tournés vers l’ailier Charles-Émile Bouchard qui a contribué à la conquête de la médaille d’or du Canada au championnat mondial U-19 cet été à Mexico et le secondeur Francis Bouchard.

Maintenant recruteur pour les Eskimos d’Edmonton, l’ancien botteur du Rouge et Or, des Roughriders de la Saskatchewan et du Rouge et Noir d’Ottawa, Christopher Milo, s’est joint au cours des derniers jours au personnel d’entraîneurs du CNDF.

Le Notre-Dame amorcera sa saison, ce soir, en visitant les Cougars du Collège Champlain qui sont les champions en titre du Bol d’Or.