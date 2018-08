LeBlanc et Tanguay aussi en rouge

RÉGINA, Saskatchewan | Comme Céleste Dao, les Québécoises Anne-Catherine Tanguay et Maude-Aimée LeBlanc ont aussi un score marqué à l’encre rouge dans la première case de l’Omnium canadien féminin.

Les deux golfeuses ont joué 70 (-2), mais, dans des conditions très différentes. Si LeBlanc a enregistré son pointage en début d’après-midi, profitant du soleil et des conditions peu venteuses, Tanguay a, quant à elle, dû composer avec les vents tournoyant aux quatre coins du club de golf Wascana.

LeBlanc a travaillé fort pour effacer ses trois bogueys de l’aller. Elle a entre autres profité des normales 5 au retour pour inscrire deux de ses trois oiselets, elle qui en a compté cinq au total, jeudi.

« J’ai frappé de solides coups de départ avec mon bois 1, a relaté la grande golfeuse de Sherbrooke qui a effectivement trouvé 12 des 14 allées. D’habitude, il me coûte pas mal cher. C’est une bonne affaire d’avoir trouvé les allées, car ce parcours n’est pas très large. »

Elle s’est toutefois enfargée à quelques endroits avec son fer droit, elle qui a compté plusieurs verts de trois roulés. Ce qui l’a empêché d’améliorer son score.

Tanguay a commencé en force avec un petit moineau dès le premier fanion, mais un double boguey au cinquième trou en raison d’une sortie de fosse manquée l’a fait reculer au classement. Elle a sorti les crocs en calant trois oiselets au retour.

Un boguey au trou final après avoir exécuté trois roulés l’a empêchée de briser le 70. Cet épisode a porté ombrage à son travail acharné.

« C’était une journée frustrante et difficile. J’avais de la misère à trouver le rythme avec le temps de jeu très lent, a expliqué celle qui a mis près de 5 h 30 pour compléter sa ronde.

« Je suis déçue du résultat, car j’avais retrouvé mes moyens avec mon bois de départ sur le retour, a-t-elle enchaîné, toujours fâchée par cet infâme boguey, une heure après la fin de sa ronde. C’est dommage, car je voulais livrer une meilleure performance avec mon jeu qui est bon en ce moment. »

Nouveau record

Trois golfeuses ont pulvérisé le record du meilleur score du club de golf Wascana en ronde initiale, jeudi.

Nasa Nataoka, Mariajo Uribe et Ariya Jutanugarn ont amélioré d’un coup la marque de Charles Fitzsimmons et Todd Fanning en ramenant des cartes de 64 (-8). Elles ont ainsi pris les commandes de l’Omnium canadien en devançant d’un coup l’Américaine Angel Yin et la Danoise Nanna Koerstz Madsen.

« J’ai eu neuf très bonnes chances d’oiselet sur l’aller sans en réussir un sur les normales 5, a expliqué Uribe qui en a finalement calé cinq. J’ai raté plusieurs courts roulés pour des oiselets, c’est un peu décevant. »

Sans surprise, Brooke Henderson a réalisé le meilleur score canadien. Le drapeau de l’unifolié apparaît au sixième rang. Suivie une fois de plus par une massive foule, la jeune sensation de 20 ans a signé une carte de 66 (-6).

► Les golfeuses seront mises au défi vendredi alors que les vents souffleront à plus de 30 km/h.