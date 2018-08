Les coups de cœur de... Gwyneth Paltrow

Mardi dernier, Montréal accueillait l’une des plus grandes vedettes hollywoodiennes... nulle autre que l’actrice Gwyneth Paltrow, qui a choisi la métropole pour faire la promotion de sa conférence de bien-être Goop Health Wellness Summit, au Canada. La star a rencontré Le Journal afin de partager ses coups de cœur de la ville et son goût de découvrir le style de vie montréalais.

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie, Michael Beaulieu

Cela fait trop longtemps que je suis venue à Montréal pour me rappeler de tous les restaurants, mais j’ai tout de même décidé de faire mon lancement au Agrikol, qui appartient à deux de mes amis, Win et Régine. Mon amie est haïtienne et je crois qu’elle voulait amener à Montréal son héritage de la cuisine créole et aussi cet héritage français. J’ai très hâte de goûter à la cuisine haïtienne ! Je suis gourmande et j’adore manger.

L’activité préférée ?

J’aime ne rien faire ! Parfois, juste de rester dans mon lit un samedi après-midi, me rend tellement heureuse. Parfois, juste de m’étendre sur mon lit est la chose la plus merveilleuse qui soit ! Sinon, je dois dire que j’adore nager dans l’océan. Pas nécessairement pour me tenir en forme, mais simplement pour me laisser bercer par les vagues. Bien sûr, je suis une adepte de yoga, depuis plus de 20 ans. Je me souviens qu’on me regardait comme une sorcière, lorsque j’ai commencé le yoga à l’époque ! Aujourd’hui, tout le monde le pratique et je trouve ça génial.

Que pensez-vous de la gastronomie montréalaise ?

Je rêve de manger une poutine ! Je n’ai jamais encore eu la chance de le faire ! Je veux par contre manger une poutine de qualité. Oh, j’ai entendu à quel point vos bagels sont incroyables ici. J’en veux ! Tout le monde parle de ces fameux bagels. D’ailleurs, on vient juste de faire un guide de restaurants à découvrir sur le site web Goop et je suis si excitée à l’idée de faire la tournée.

Pourquoi avoir choisi Montréal pour le lancement de Goop Health Wellness Canada ?

Photo courtoisie, Michael Beaulieu

Je voulais me rendre dans plusieurs villes au Canada pour le lancement. Le sommet de Goop Health Wellness Canada a lieu à Vancouver, mais c’était important pour moi de lancer la marque et la plateforme à Montréal. L’équipe m’avait suggéré Toronto, mais j’avais le goût de faire différent et de venir dans la métropole francophone. Alors, j’ai choisi Montréal. J’ai tellement de beaux souvenirs ici et je trouve tellement que Montréal est belle ! Les gens sont aussi si gentils.

Montréal est-elle une ville où il fait bon vivre ?

Absolument ! Selon moi, les Canadiens en général sont beaucoup plus avancés, lorsqu’il est question de santé et de bien-être que le reste de l’Amérique du Nord. Je trouve que vous êtes plus ouverts d’esprit, plus progressifs avec la légalisation de la marijuana et l’accès à tous au système de santé. Je crois que Goop est un parfait fit pour Montréal, Vancouver et le reste du Canada.

Un designer que vous aimez à Montréal ?

Photo tirée d'Instagram, SSENSE

En fait, j’aime bien le site web montréalais SSENSE. Je suis une grande fan. J’adore ce site ! On peut y voir plusieurs marques montréalaises et j’adore ça ! Toutefois, je sens le besoin d’en apprendre plus sur la mode d’ici.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Photo courtoisie, Allociné

Je me souviens d’avoir tourné un film ici, il y a 25 ans. C’était un petit film indépendant titré Mrs Parker. Je me souviens juste des rues pavées de pierre du Vieux-Montréal et des nuits chaudes d’été. Je me rappelle de m’être dit : « Oh, mon Dieu, je n’y crois pas que je suis au Canada ! » J’avais l’impression de me retrouver quelque part en Europe. Je me souviens également à quel point, j’avais aimé la gastronomie d’ici.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

C’est fascinant de constater qu’il existe une province francophone qui baigne au cœur de l’Amérique du Nord. C’est vraiment unique et propre à Montréal. Je crois que cette caractéristique forge l’identité des Montréalais et je crois que les Québécois s’attachent à leur propre culture, ce qui permet des créations francophones dans toutes les sphères et je suis attirée par cette culture. Je veux en apprendre davantage ! J’adore le français. Pouvez-vous le deviner ?!

Un mot pour décrire Montréal ?

C’est si difficile ! Je dirais encore unique. Pour toutes les raisons que j’ai déjà énoncées : Montréal est l’une des seules villes aux accents européens en Amérique du Nord.