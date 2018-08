Nous sommes têtus

Nous n’échappons rien, selon Pierre Dufault, les choses nous échappent. « Il faut dire “le ballon lui a échappé” et non “il a échappé le ballon” », soutient-il. Notre défenseur du français a raison : le verbe échapper dans le sens de laisser tomber par erreur, inattention ou mégarde n’appartient plus à l’usage courant... du moins dans la francophonie hors Canada. Mais l’emploi du terme échapper dans le sens de laisser tomber est courant ici (c’est un québécisme) et son usage est validé. Pour combien de temps ? Nous avons l’habitude d’être têtus. Et dans ce cas, l’entêtement ne serait pas condamnable. Dans un autre ordre d’idées, notre lecteur nous invite à ne pas confondre les verbes réaliser et constater (ou se rendre compte...). « On peut réaliser des westerns, mais on ne peut pas réaliser que l’été a été trop chaud », remarque-t-il. D’accord ! L’emploi du verbe réaliser est correct dans le sens de créer, de produire (un film, une émission de télé, etc.). Mais l’usage du mot réaliser peut-il être abusif ? Peut-on réaliser un projet, une vente ? Voyons demain.