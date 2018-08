Pas une bénédiction, les matchs en main

L’Impact s’est souvent retrouvé avec des matchs en main, mais cette année, il a joué entre deux et quatre matchs de plus que les formations avec lesquelles il lutte pour une place en séries.

Même si, d’un point de vue mathématique, des équipes comme Philadelphie, la Nouvelle-Angleterre, DC. United et Toronto sont avantagées, ça ne veut pas dire qu’elles sauront en profiter.

D.C. est notamment dans une position très avantageuse avec six points de recul sur l’Impact, mais en disposant de quatre matchs en main.

« Cette équipe doit avoir une bonne séquence. Si elle n’est pas en forme, une période de deux semaines est suffisante pour tuer la saison. »

Evan Bush a rappelé que l’équipe pourrait bénéficier de ce calendrier moins chargé que celui de ses adversaires.

« L’avantage est que nous avons un peu plus de repos d’ici la fin de la saison. On ne joue pas le mercredi et le samedi comme certaines de ces équipes. »