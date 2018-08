Plusieurs têtes d’affiche aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

Dans un peloton de 147 coureurs de 28 nationalités différentes, le Belge Greg Van Avermaet fera partie des principales têtes d’affiche, en septembre, lors des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM).

À deux semaines de l’événement, les différentes formations ont maintenant dévoilé leurs effectifs.

Porte-couleurs de l’équipe BMC Racing Team, Van Avermaet a particulièrement fait jaser cette année en portant le maillot jaune pendant huit jours lors du dernier Tour de France. Champion olympique en titre et vainqueur à Montréal en 2016, il compte également quatre podiums à Québec depuis 2012.

« J’aime ces deux courses, qui sont chaque année parmi mes principales de la fin de saison», a brièvement commenté Van Avermaet, par voie de communiqué.

Le cycliste belge fera face à de l’adversité à Québec, le 7 septembre, et à Montréal, deux jours plus tard. S’il comptera sur l’appui de son coéquipier Simon Gerrans, Van Avermaet devra notamment se méfier de Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Robert Gesink (Team Lotto NL-Jumbo), Rui Costa (UAE Team Emirates) et Tim Wellens (Lotto Soudal), qui se sont tous déjà imposés au Québec au fil des ans.

«Nous avons la chance d’accueillir cette année encore un plateau de très haut niveau, a mentionné Marcel Leblanc, vice-président exécutif des GPCQM. Les coureurs connaissent la valeur de nos courses et savent que ce sont des lignes importantes sur un palmarès.»

Houle et Boivin présents

Dans ce contexte très relevé, les GPCQM se montrent par ailleurs très fiers de compter sur le plus fort contingent de coureurs canadiens depuis leur création, avec 16 représentants du Canada dont les Québécois Hugo Houle (Astana Pro team) et Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy).

«Nous sommes heureux de compter parmi nous de nombreux coureurs canadiens, a repris Leblanc. Cela prouve la valeur de notre cyclisme. »

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), vainqueur sur les Champs Élysées au dernier Tour de France, et Sam Bennett (Bora Hansgrohe), qui a remporté trois étapes sur le Giro d’Italie, comptent aussi parmi les cyclistes annoncés.