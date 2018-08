Voici comment se transformer en les 5 filles de Riverdale avec seulement 3 produits

Riverdale, c’est la vie. Même si parfois c’est beaucoup trop dramatique et exagéré, on ne peut s’empêcher de suivre avec passion les aventures d'Archie, Betty, Veronica, Jughead et compagnie. Mais surtout, on capote sur les looks beauté toujours flawless des personnages.

Bon, on n'a pas nécessairement toujours le temps de se faire un maquillage complet avant d’aller à l’école ou au travail, mais en seulement 3 produits, on peut incarner notre Riverdale-girl favorite.

En plus, les looks de la saison 2 sont tous beaucoup plus simples et faciles à recréer que ceux de la saison 1. Bon... sauf Cheryl, parce qu'elle est toujours extra alors on la pardonne.

Veronica Lodge: La classy

Si vous êtes du genre à porter un collier de perles à l’école ou à utiliser une mallette au lieu d’un sac à dos, vous êtes la Veronica de votre gang. Même chose si vous êtes toujours class, faites tout pour vos amies, gardez votre sang-froid dans les situations de crises et allez probablement être CEO d’une grande compagnie un jour.

Veronica @maybelline @lorealmakeup @urbandecaycosmetics

On reproduit son look en 3 étapes faciles: les sourcils fournis comme son portefeuille, un trait d'eye-liner aussi sharp que son sens de l’humour et une lèvre nude comme KJ APA sans chandail.

Betty Cooper: La girl next door

Vous êtes Betty si vous avez un look d’ange, mais avec un côté plus dark bien caché. Vous aimez les milkshakes et les vêtements bien propres, votre queue de cheval est toujours on fleek, mais quand vous vous fâchez, ce n’est pas beau à voir.

Betty @annabellecosmetics @lorealmakeup

Voici comment se transformer en Betty. Il vous faudra: un blush lumineux comme les yeux de Jughead quand il la regarde, une ombre à paupières pêche comme l’odeur de son parfum (probablement) et le gloss qui matche avec le fard comme son cardigan matche toujours avec la chemise qu'elle porte en dessous.

Josie McCoy: L'artiste

Votre préférée est probablement Josie si vous êtes une artiste dans l'âme, avec un trop-plein d'attitude en bonus.

Vous avez un talent artistique incroyable et vous le savez très bien, vous êtes la fierté de vos parents et parfois, ça vous met beaucoup de pression sur le dos, mais on peut toujours compter sur vous pour être honnête et directe.

Josie @claireseurope @katvondbeauty @makeupforeverofficial

On devient Josie avec ces 3 items: un accessoire de chat dans les cheveux parce qu'elle est une #queen, un oeil de chat aussi félin qu'elle et une touche de paillettes pour briller autant que sa future étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Cheryl Blossom: La sexy

Les Cheryl se font plus rares. Elles sont sans pitié, mais c’est seulement pour cacher leur fragilité. Vous êtes Cheryl si vous ne quittez pas la maison sans maquillage et si vos cheveux sont aussi longs que la liste de coeurs que vous avez brisés.

Cheryl @maccosmetics @revlon @houseoflashes

On devient Cheryl en ajoutant 3 choses à son look: un rouge à lèvres de la couleur du sang de ses ennemis, un teint aussi parfait que toutes ses tenues et des cils aussi fake que son sourire quand un gars tente de la séduire.

Toni Topaz: La rebelle

Vous êtes Toni si vous êtes le contraire de la Betty de votre groupe, si vous avez un extérieur dur, mais un coeur grand comme le monde. Votre style icon c’est Avril Lavigne, vous avez définitivement eu une passe emo qui a duré un peu trop longtemps, votre couleur de cheveux change chaque mois et vous possédez plusieurs manteaux en cuir.

Toni @urbandecaycosmetics @fentybeauty @covergirl

On s’inspire de Toni avec ces 3 incontournables: un smoky eye mauve comme l’oeil au beurre noir que Jughead a eu pendant presque toute la saison, un illuminateur aussi aveuglant que l'emprise des Serpents et un crayon aussi noir que la cagoule de Black Hood.

Allez, partez avec cette dose d'inspiration et éblouissez vos camarades de classe!

