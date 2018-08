QuoiFaire ce week-end: 5 activités pour fuir le retour à l'école

C’est le dernier week-end avant la rentrée.

Que vous ayez hâte de flasher votre nouvel agenda à vos amis ou que vous préfériez étirer l’été jusqu’au tout dernier rayon de soleil, ce week-end est votre dernière occasion d’en profiter à 100%.

Voici donc 5 activités à mettre à votre agenda ce week-end avant le début du retour en classe!

1. Tomber en amour avec l’art du papier durant le pop-up de l’Atelier Retailles

Exposition d’œuvre d’art, rencontre avec les créateurs, vente de produits uniques... Le pop-up de l’Atelier Retailles, dans le Plateau Est est à inscrire à votre agenda du week-end. Pour faire le plein de «wow» ou pour garnir votre compte Instagram, ne ratez surtout pas ça!

Tous les détails ici.

5425 rue de Bordeaux

Samedi 25 août de 12h à 19h

Dimanche 26 août de 12h à 19h

2. Découvrir les talents des designers d’ici au Pop-Up Shop d’Incluses

Le Festival Mode&Design se poursuit ce week-end. Ne manquez surtout pas le Pop-Up de Incluses, un magnifique projet de la blogueuse Josiane Stratis. Cette dernière a décidé d’offrir les vêtements de quelques designers québécois en taille plus pour femmes. Pour être ben fashion à la rentrée, c’est là qu’il faut aller.

Place des festivals

23-24-25 août à partir de 12h

3. Faire vos emplettes de la rentrée au Dix30 et voir La Bronze en show gratuit

La chanteuse La Bronze sera de passage à Brossard ce week-end pour une performance gratuite! Voilà une bonne raison de choisir le Dix30 pour faire ses derniers achats avant la rentrée!

Quartier Dix30

Samedi 25 août 16h

4. Assister au spectacle de gratuit de Kroy

Dans la cadre de la foire commerciale de l’avenue Mont-Royal, la chanteuse montréalaise Kroy donnera un spectacle gratuit le 25 août à 19h au coin de la rue Boyer, là où il y avait une station-service. L’espace a été aménagé de façon à ce que l’ambiance y soit intime.

Au coin de la rue Boyer et de l’avenue Mont-Royal

Samedi 25 août, 19h

5. Faire la paix intérieure durant un cours de yoga gratuit au Village au Pied-du-Courant

Les cours de yoga au Village au Pied-du-Courant se poursuivent encore une fois ce week-end. Pourquoi ne pas aller faire le plein de namasté avant de recommencer à stresser avec vos examens!

Village au Pied-du-Courant

Dimanche 26 août, 18h

