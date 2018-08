Redescendre les échelons : raconter l’histoire de ce changement

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Le changement de poste pour quelque chose de moins élevé dans la hiérarchie aura en outre meilleure figure – à la fois pour le travailleur lui-même et pour son entourage – s’il s’inscrit dans un récit qui le justifie. Et « récit » n’équivaut pas ici à « mensonge ». Au contraire, Jean-François Ducharme croit que ce récit doit être basé sur la vérité : « Il faut s’avouer les vraies raisons » de ce changement.

Ensuite, on tâche de les formuler de façon positive. Par exemple, dire « je veux retourner à mon principal champ d’expertise » si l’on retourne à ses anciennes fonctions. « Je veux continuer d’apprendre au lieu d’enseigner » ou « je veux ajouter une corde à mon arc » conviennent dans le cas où l’on change de domaine.

Gaëlle reconnaît que « l’ego en prend un coup » quand on fait ce genre de choix. « Mais pas assez pour m’empêcher de prendre cette décision ». Elle a expliqué à son patron que ses priorités n’étaient plus les mêmes depuis l’arrivée de ses deux fils. Elle a fait valoir qu’elle souhaitait laisser la place à quelqu’un de plus disponible, ce qui a aidé à faire accepter son départ. « Être chef d’équipe demandait une présence en tout temps ou presque, ce que je ne pouvais plus donner. Et mon patron a très bien compris. »

Jean-François Ducharme estime d’ailleurs qu’on tend à trop s’inquiéter de la façon dont ce changement sera perçu : « On a souvent peur de la réaction de l’entourage, alors que souvent, les gens passent rapidement à autre chose. »

Quant à Gaëlle, elle ne regrette pas son choix. En quittant son poste de gestionnaire, elle dit avoir ressenti un grand soulagement. Malgré la baisse de salaire, elle apprécie le sentiment d’être utile que lui procure son travail d’enseignante. La preuve que les voies de la satisfaction professionnelle sont multiples...