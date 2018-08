Rimouski : la machine électorale est en marche

RIMOUSKI – La campagne électorale est à peine lancée que déjà on s'active dans les bureaux de scrutin de Rimouski pour préparer le vote du 1er octobre.

Le matériel électoral est arrivé et il faut le vérifier puis le distribuer. Il faut aussi, et surtout, embaucher et former du personnel électoral.

À Rimouski, entre 600 et 650 personnes sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du scrutin du 1er octobre. Et ces personnes seront très occupées avec la mise à jour de la liste électorale, le vote par anticipation, le vote au bureau de scrutin, le vote itinérant et le vote en milieu scolaire.

«Si les gens ont de l'expérience, tant mieux. Mais tous les gens, qu’ils aient de l’expérience ou pas, doivent automatiquement passer par une formation minimale de trois heures. C'est une belle expérience de participer, et pas juste d'être spectateur d'une élection», a expliqué Gaétan Vaillancourt, directeur de scrutin dans le comté de Rimouski.

Encore une fois, Élections Québec met tout en place pour inciter et faciliter le vote. Outre le jour officiel de l'élection, les électeurs pourront voter lors de sept autres journées.

Élections Québec veut également préparer la relève, ceux qui seront les électeurs de demain. Ces électeurs en herbe pourront donc exercer leur droit de vote, un peu comme les grands.

«Bien entendu, ce n'est pas un vote qui va être comptabilisé. Le but c'est d'encourager les enfants à aller voter lorsqu'ils seront devenus adultes», a conclu M. Vaillancourt.