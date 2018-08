Rosemont-La-Petite-Patrie : deux nouveaux espaces publics

MONTRÉAL - L’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie a inauguré jeudi les Quais Masson, deux nouveaux espaces publics pour permettre aux piétons de se détendre et de s’approprier le secteur.

Les nouveaux aménagements temporaires, réalisés en collaboration avec l’organisme La Pépinière, sont situés rue Masson, au coin de la 2e avenue, et entre la 5e et la 6eAvenue en face de l’église Saint-Esprit-de-Rosemont.

Les deux endroits offrent des espaces de détente avec du mobilier urbain, des zones ombragées et des végétaux. En plus de dynamiser l’artère, les deux espaces aideront à réduire la circulation automobile, selon l’arrondissement.

Plusieurs activités et animations seront organisées au courant de l’année et différents mobiliers seront testés dans le but d’élaborer un concept permanent en 2020.