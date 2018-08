Un écran de fumée nommé Gertrude Bourdon

Le recrutement de Gertrude Bourdon par le Parti libéral fait couler beaucoup d’encre. On la ridiculise déjà pour avoir flirté avec la Coalition Avenir Québec au point où son adhésion future ne serait qu’une formalité. On raconte aussi qu’elle aurait aussi « magasiné » une éventuelle candidature avec le Parti québécois en 2014, quand le parti était au plus haut, mais aussi en 2018.

Cette dame nourrit assurément le cynisme.

Pourtant, l’annonce de la candidature de madame Bourdon est stratégiquement habile de la part des libéraux, et ce, pour une raison toute simple.

Les libéraux savent pertinemment deux choses. La première, c’est que l’inique entente de l’hiver dernier avec les médecins spécialistes n’a pas du tout passé. La seconde, c’est que les partis d’opposition allaient précisément faire campagne sur la question médicale, quitte à en faire la « question de l’urne ».

Qui est la figure emblématique de la si impopulaire entente ? Gaétan Barrette.

Avec madame Bourdon, les libéraux viennent de trouver une nouvelle ministre de la Santé. M. Barrette a rapidement déclaré qu'il serait pas prêt à laisser sa place advenant la réélection des libéraux.

Les libéraux ont donc coupé l’herbe sous le pied des partis d’opposition en éliminant, au jour 1 de la campagne, le principal boulet qu’ils s’apprêtaient à traîner laborieusement, et qui faisaient d’eux une cible ambulante.

Les symboles ont leur poids. La politique est un monde où les perceptions sont parfois plus importantes que les faits. Décrocher l’épouvantail mène ipso facto à amoindrir la hargne populaire.

Et pourtant, ce n’est que de la poudre aux yeux. L’injuste entente perdurera, même si M. Barrette n'a plus de limousine. L'aberrant système du paiement à l'acte et du médecin-entrepreneur sera lui aussi toujours en vigueur malgré l’opération de marketing électoral à laquelle nous venons d’assister.

Va-t-on se laisser prendre ?