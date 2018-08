Un immense festival «Burning Man» dans la neige aura lieu à 3h30 de Montréal cet hiver

Le décor coloré et l’ambiance irréelle du festival Burning Man, au Nevada, en intriguent plus d’un. Les photos de cet évènement font le tour du monde en nous laissant croire à un monde quasi surnaturel où le côté le plus créatif de chaque festivalier ressort.

Si Burning Man n’est pas accessible à tous, sachez qu'une version «sous la neige» aura lieu cet hiver, à 3h35 de route de Montréal.

Du 18 au 20 janvier prochain se déroulera donc la 2e édition du festival Snow Burn sur une base de plein air à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Au programme? Tout ce que les festivaliers veulent bien apporter.

Le Snow Burn est en fait un évènement où chaque festivalier est invité à apporter de la musique, des activités, des œuvres d’art... Bref, tout le monde peut mettre la main à la pâte afin de créer un week-end inoubliable.

« Ce qui m’inspire le plus c’est de voir les participants oser se lancer dans la création, sans la pression de performer, simplement par défi de voir ce qu’on est capable de faire dans la neige en plein hiver», explique Simon Faucher l’un des organisateurs.

Les billets pour vous garantir une place au Snow Burn seront en vente cet automne. Ne ratez pas ça!

