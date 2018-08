Un match bien différent

Il y a des matchs qui ne nécessitent pas de grands discours afin de motiver les troupes. La rencontre face au Toronto FC, samedi au BMO Field, est à classer dans cette catégorie pour les joueurs de l’Impact.

« La semaine a toujours une allure différente, on a toujours un peu plus de motivation contre notre rival », concède Evan Bush.

Le gardien sait de quoi il parle puisqu’il vit cette rivalité intense depuis que l’équipe a joint la MLS, en 2012.

Pour le moment, il n’y a pas eu de grande déclaration d’un côté comme de l’autre. Il faut dire que personne n’est réellement en position de chauffer l’opinion publique.

Pas d’amour

L’Impact s’accroche à la sixième position tandis que les Torontois sont neuvièmes dans l’Est avec un recul de 9 points sur le Bleu-blanc-noir, qui a 33 points.

Un collègue a tenté à plus d’une reprise de faire admettre à Ignacio Piatti qu’il n’aimait pas particulièrement les Torontois. Pas une mission facile quand on sait que Nacho est à la fois réservé et très respectueux. « C’est vrai que je les aime moins que les autres, je veux toujours gagner contre eux, a quand même avoué l’Argentin.

« On va là-bas pour prendre des points et arriver en séries. Ils sont en bas de nous, ils vont vouloir gagner, mais on sait que si on gagne c’est bon pour nous et pas pour eux. »

Souvenir

N’empêche qu’il y a des déclarations qui restent. C’est le cas de celle de Jozy Altidore, qui avait mentionné l’an passé qu’il ne détesterait pas éliminer l’Impact s’il en avait la chance. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de l’Impact qui pourraient porter un dur coup à leurs rivaux.

« Ils ont pris plaisir dans le passé à enfoncer le clou dans notre cercueil, mais on leur a aussi rendu la pareille », a rappelé Bush.

« En 2014, à l’avant-dernier match de la saison, on s’est présentés chez eux et on a obtenu un résultat [verdict nul de 1 à 1 NDLR] qui les a éliminés des séries. On en a tiré beaucoup de fierté. »

Arrêt de mort

Une défaite ferait mal tant à l’Impact qu’au TFC samedi soir. Bush est cependant d’avis que ça ne serait pas encore la fin du monde.

« Il est encore tôt, peu importe le résultat, ce n’est pas un arrêt de mort pour une équipe ou pour l’autre.

« Mais ils sont neuf points derrière nous. Alors, si on peut obtenir un résultat chez eux, ça ajoute de la pression. »

Disons qu’il commence en effet à se faire tard pour les Reds. Mais l’Impact est presque tenu à la perfection s’il veut conserver sa position.

« Nous sommes dans une situation où l’on ne peut pas trop traîner en route », a admis Rémi Garde.

Au ralenti

Après avoir atteint la finale de la MLS en 2016 et 2017 de même que la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au printemps, Toronto n’a pas pu retrouver sa vitesse de croisière.

Disons qu’il est difficile de jouer sur deux tableaux pendant une aussi longue période de temps.

« Ils sont allés en finale de la CONCACAF et ils ont un peu laissé le championnat de la MLS de côté, ç’a été difficile à reprendre pour eux », a noté Ignacio Piatti.

On peut toutefois parier que les Torontois ont leur fierté et qu’ils voudront en faire baver à l’Impact, et ce, même si Jozy Altidore sera suspendu pour cette rencontre.