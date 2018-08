Un nouveau design pour la Hyundai Elantra 2019

Seulement deux ans après l’arrivée de l’Elantra de génération actuelle, Hyundai a pris le monde de l’automobile par surprise en présentant un modèle au design revampé pour 2019.

Dès l’an prochain, la berline compacte coréenne changera radicalement d’allure et adoptera une devanture et un arrière-train modifiés par rapport au modèle de 2018.

À l’avant, la calandre s’élargit et se fond à des phares à DEL plus rectangulaires qui confèrent à l’Elantra une allure plus costaude.

Hyundai Elantra 2019

Vue de derrière, l’Elantra 2019 troque ses feux pour de nouveaux plus imposants. L’espace réservé à la plaque d’immatriculation est aussi repositionné vers le bas pour laisser place à une large inscription «ELANTRA» au centre du coffre.

Tout ça rappelle les modifications qu’Hyundai a apportées à sa Sonata l’année dernière. Décidément, les deux berlines ont désormais un air de famille indéniable.

L’Elantra GT, la version à hayon, n’est pas affectée par ces changements de design.

Hyundai Elantra 2019

Même mécanique

Sous le capot, l’Elantra 2019 conserve les mêmes composantes que celle de 2018. Rappelons qu’il s’agit d’une mise à jour du modèle, et pas d’une nouvelle génération.

On continue donc d’équiper l’Elantra d’un moteur à quatre cylindres de 2, 0 litres développant 147 chevaux et 132 livres-pied de couple. Une transmission manuelle à six vitesses demeure l’option la plus abordable, mais une automatique de six rapports est aussi offerte en option.

La variante Sport de l’Elantra continue pour sa part de faire appel à un moteur turbocompressé de 1,6 litre d’une puissance de 201 chevaux et d’un couple de 195 livres-pied.

Hyundai Elantra 2019

Plus de sécurité

En plus d’une nouvelle allure, la Hyundai Elantra profite de sa mise à jour de 2019 pour intégrer davantage de technologies d’aide à la conduite à bord.

À partir de l’année prochaine, l’Elantra sera ainsi livrable avec l’ensemble de technologies SmartSense, qui inclut notamment un freinage automatique en cas de collision frontale imminente et des portes arrière qui se verrouillent automatiquement lorsque la voiture est immobilisée et qu’elle détecte un autre véhicule qui s’approche.

Hyundai Elantra 2019

La Hyundai Elantra 2019 arrivera chez les concessionnaires dès cet automne. Les prix n’ont toutefois pas encore été confirmés par le constructeur.

Pour le modèle de 2018, Hyundai affiche un prix de départ de 15 999$ pour l’Elantra et de 24 999$ pour l’Elantra Sport.

L’année dernière, la Hyundai Elantra a été la troisième voiture la plus populaire de sa catégorie au Québec. Seules la Toyota Corolla et la Honda Civic ont fait mieux qu’elle au chapitre des ventes.