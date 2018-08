Un papa activement impliqué

RÉGINA | Même s’il n’est pas un professionnel de golf avec ses cartes d’enseignant en poche, Duc Dao suit étroitement le développement de ses enfants, Céleste et Malik. Chez les Dao, le processus décisionnel est réalisé en famille.

Directement impliqué dans toutes les décisions, le paternel est catégorique, chacune d’elles doit être prise dans l’intérêt supérieur des enfants.

Ainsi, lorsque Golf Canada a approché une première fois les Dao pour attirer Céleste sur les rangs de l’équipe nationale de développement, ils ont refusé l’offre. Entretenant de nombreuses interrogations, le programme avait encore des croûtes à manger, alors que Duc avait déjà entouré sa fille d’une solide armée de professionnels incluant préparateur physique, psychologue, nutritionniste, etc.

« Ça n’a pas pris de temps avant que le téléphone sonne à savoir pourquoi on ne voulait pas. J’ai expliqué la situation, a raconté le rusé paternel au représentant du Journal. Céleste avait 15 ans à l’époque. On me disait qu’elle avait toutes les qualités pour réussir et mener le groupe de la prochaine génération. Golf Canada croyait être un ajout à notre équipe. Mais nous avions une longueur d’avance.

« La recette fonctionnait, pourquoi l’aurait-on changée, a-t-il ensuite questionné. Selon eux, l’idéal, c’était que Céleste intègre le programme national et que papa reste autour. »

Dans le processus, Céleste a décliné l’invitation. Elle amorçait son second cycle au secondaire. Pas question de s’exiler et quitter la maison familiale.

Environnement positif

Certains croiront que des parents trop impliqués dans le développement athlétique des enfants pourraient être néfastes. Les exemples sont nombreux. Toutefois, la situation est bien différente chez les Dao. Tout le monde travaille en synergie. Ayant gravité dans les hautes sphères du tennis universitaire en Caroline du Nord où il a obtenu des certifications d’entraîneur, Duc se permet de s’impliquer activement, mais intelligemment.

« J’ai une facilité à comprendre le sport. Je crois vraiment que ça prend un coaching serré en regardant où Céleste est rendue, a-t-il argumenté. Je prends des notes, nous faisons des réunions pour établir le plan de match ou évaluer les forces et faiblesses d’une ronde. Il faut constamment s’ajuster. Je trouve des exercices et on essaie de corriger les problèmes. Je crois que ce coaching serré, c’est la raison pour laquelle Céleste a progressé si rapidement. Malik travaille fort aussi. Il suit le même processus que sa sœur. Mais il se bat dans un plus grand bassin de golfeurs. »

Cette active participation ne dérange pas les enfants. « Tout dépendamment des situations, c’est correct. Mon père n’est pas toujours avec moi. Il respecte mon espace et je l’apprécie. J’ai aussi pu vivre de belles expériences avec lui, comme lorsqu’il m’a servi de cadet à l’Omnium des États-Unis cet été », a indiqué Céleste en réponse à une délicate question.

« Avec mon père à mes côtés, je peux m’améliorer plus vite, a renchéri Malik. Quand je vois ce que ma sœur a réussi, j’ai confiance au processus. Et j’essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs. »

L’entraîneur de l’équipe nationale de développement, Matt Wilson, navigue également bien avec les exigences du clan Dao. Il le consulte quotidiennement.

Deuxième coup de téléphone

Lorsque Golf Canada est revenu à la charge en 2017 pour attirer Céleste, les Dao ont écouté et finalement accepté. L’organisme national avait mis en place un nouveau programme à ses nouvelles installations de Bear Mountain, à Victoria. L’approche était plus convaincante.

« On en est venu à une lettre d’entente et de collaboration qu’ils ont respectée à la lettre cette année, a fait valoir Duc qui n’aurait jamais accepté une baisse de régime tant scolaire qu’athlétique en envoyant sa fille à l’autre bout du pays. Sans quoi, il aurait aussitôt sorti le crochet pour ramener sa fille à la maison.

« Elle performe parmi les meilleures golfeuses au monde, a-t-il poursuivi. Le calendrier qu’on lui a concocté lui a permis de sans cesse repousser ses limites. Et je crois qu’elle ne les connaît pas encore. La recette que nous avons mise en place avec Céleste et Golf Canada est gagnante pour tout le monde. La demande est grande pour intégrer cette équipe. Céleste prouve que notre recette fonctionne bien. »

Duc et sa femme Annie ne sont pas dupes, ils savent très bien qu’un jour, si les résultats stagnent, ils auront à prendre un pas de recul et entourer leurs enfants de professionnels compétents. Ils n’en sont toutefois pas encore à ce point. Leur fille vient de connaître la plus grande saison de sa jeune carrière.

Dans le calepin...

En débarquant de l’avion à l’aéroport de Régina, un gentil préposé à l’accueil indiquait le chemin aux passagers avec un humour coloré des plaines du Canada : « Bienvenue à Régina. Les carrousels à bagages sont en bas, tout juste avant les portes donnant sur le nouveau Cancún ! »

Avec un soleil de plomb, on pourrait penser qu’on se trouve à Cancún au club de golf Wascana. Ne manque que les palmiers ! Le ciel de la Saskatchewan est toutefois encore partiellement voilé en raison des vents qui soufflent la fumée des feux de forêt de la Colombie-Britannique. La situation s’est grandement améliorée depuis le week-end dernier.

En Saskatchewan, un dicton dit que si un maître perd son chien, il peut encore le voir courir au loin le lendemain !

Anne-Catherine Tanguay n’est pas la seule des dix golfeuses ayant gagné sa carte de la LPGA l’an dernier sur le circuit Symetra à connaître une saison en dents de scie. Ayant pris le 8e rang l’an dernier, elle figure au 9e rang des boursières issues du Symetra cette année. C’est Emma Talley — qui avait obtenu la 9e carte — qui mène grâce à ses gains de 367 286 $.

Samantha Troyanovitch qui était jumelée avec la Québécoise Céleste Dao a remporté la palme de la gaffe de la journée sur la normale 5 du 17e trou. Elle a marqué un abominable 9 à sa carte en raison des nombreuses mauvaises décisions tout au long des 528 verges. Elle n’a pas perdu de balle ou écopé de coups de pénalité. Plus tôt en matinée, elle avait enregistré un triple boguey au 4e fanion.

La Taïwanaise Yani Tseng a démontré toute sa force en catapultant la balle à 291,5 verges, méritant ainsi l’honneur du plus long coup de départ de la première ronde. La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a frôlé le titre en arrivant à court d’une demi-verge !