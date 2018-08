Un peu d’ordre du Canada

Pendant toute la campagne électorale, Le Journal passe au peigne fin les promesses des partis et les déclarations des candidats, pour vous permettre de départager le vrai du faux.

Pour dissiper tout doute quant à ses allégeances, M. Couillard a insisté sur le fait que M me Bourdon a accepté d’être décorée de l’Ordre du Canada.

Les faits

M me Bourdon fait effectivement partie des 1612 membres que l’Ordre du Canada compte au Québec, a confirmé une porte-parole du cabinet du gouverneur général, Sara Régnier-McKellar.

Elle a reçu la décoration d’officier de l’Ordre en mai dernier. Mme Régnier-McKellar a cependant précisé que « le processus de nomination est indépendant, apolitique et non partisan ».