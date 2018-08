Une campagne sans âme... mais avec un espoir

La campagne électorale qui débute aujourd’hui officiellement ne m’emballe pas plus que ça. À date, aucun des partis dans la course ne propose aux Québécois-e-s un projet de société digne de ce nom. Exit l’indépendance pour le PQ. Le changement pour la CAQ. La popularité du côté de QS. Et la facilité pour le PLQ.

Rien pour écrire à sa mère.

Et les slogans des partis n’ont rien non plus pour nous inspirer une vision pour l’avenir, un projet collectif qui emballe le monde. Quand tu es obligé d’expliquer de long en large ton slogan qui se résume en un seul mot, c’est que ton slogan n’est pas clair.

Une campagne de magasinage

Si la pré-campagne électorale nous donne une idée de ce à quoi vont ressembler les 39 prochains jours, on assistera à une série d’annonces disparates, sans fil conducteur, qui auront pour seul but de charmer un segment de l’électorat, une « clientèle » cible.

Au lieu d’être un moment où la démocratie prend vie, au sens d’un grand débat de société, les campagnes électorales du XXIème siècle sont devenues comme un « Black Friday » où on se magasine un parti (voire un chef) qui avance les promesses les plus attirantes pour nous-mêmes.

Aujourd’hui, on ne nous propose plus un projet de société. On tente de nous charmer avec une proposition particulière, ou quelques-unes à la limite. On ne tente plus de rassembler le plus grand nombre derrière une idée phare, mais plutôt de nous convaincre chacun-e d'entre nous que nos intérêts individuels se retrouvent dans une plate-forme électorale ou une autre.

Dans les années 60, « Maîtres chez nous » a marqué les esprits, et les marque encore aujourd’hui, car ce slogan était porteur d’une volonté collective de passer à autre chose. Le projet de Jean Lesage et de son équipe du tonnerre se déclinait en plusieurs propositions qui avançaient un réel changement : sortir de la grande noirceur. Avec en tête le projet de nationaliser l’hydro-électricité.

Une dizaine d’années plus tard, le PQ arrivait sur la scène politique en proposant de devenir un pays. Rien de moins. Et ce pays prenait la forme de plusieurs réformes : Charte de la langue française, protection du territoire agricole, financement des partis politiques et mode de scrutin proportionnel, assurance-automobile, etc. On nous proposait l’indépendance comme projet de société, où l'intérêt général dépassait nos "p'tits" besoins individuels.

Un espoir

Heureusement, il reste un espoir. Des quatre thèmes dévoilés hier par Québec solidaire, un peut être porteur d’un grand projet de société : « Un nouveau pays à écrire ».

Il fait référence à l’engagement de QS de mettre en place, dès son élection, une Assemblée constituante, formée de citoyennes et de citoyens venant de partout au Québec et de toutes origines, chargés de rédiger une nouvelle Constitution pour le Québec.

Dans cette constitution, qui serait proposée par la suite aux Québécois-e-s par référendum, on déciderait ensemble de ce que l’on veut comme pays. Tout y passerait : du type d’économie souhaité, par l’éducation, la santé, l’environnement, le développement régional, la protection du français, l’exercice la démocratie à tous les niveaux, etc.

C’est ni plus ni moins une proposition de redonner le pouvoir au peuple. Lui donner les moyens de décider collectivement du genre de société dans laquelle il veut vivre.

Ça nous ramène bien sûr au débat sur la question nationale. Mais ça va plus loin.

Au-delà de la sempiternelle ambivalence des Québécois-e-s à l’égard de leur appartenance ou non au Canada, l’Assemblée constituante est l’occasion pour la population de dire aux politicien-ne-s ce qu’elle veut et non de subir pendant quatre ans le parti qui aura remporté le plus de sièges à l’Assemblée nationale, même avec une minorité d’appui populaire.

C’est l’occasion de définir ensemble notre projet de société.