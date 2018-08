Une longue balle d’Ian Desmond propulse les Rockies

Ian Desmond a frappé le circuit de la victoire en fin de neuvième manche pour les Rockies du Colorado, qui ont vaincu les Padres de San Diego au compte de 4-3, jeudi à Denver.

En produisant deux points en vertu de sa 20e longue balle de la saison, Desmond a permis aux Rockies de rejoindre les Brewers de Milwaukee au deuxième rang parmi les équipes repêchées dans la Ligue nationale.

Outre Desmond, David Dahl a également expédié une balle dans les gradins dans la victoire. Nolan Arenado a pour sa part été à l’origine d’un point avec un ballon-sacrifice.

Les deux lanceurs partant ont concédé deux points dans ce duel. Du côté des Rockies, Kyle Freeland a alloué sept coups sûrs et un but sur balles tout en retirant sept frappeurs sur des prises en six manches et un tiers.

La victoire est allée au dossier de Chris Rusin (1-2), tandis que Kirby Yates (4-4)a vu la défaite être portée à son dossier après avoir bousillé l’avance des siens.