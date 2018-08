Une première réussie

REGINA | Imaginez le flot d’adrénaline coulant dans les veines d’une jeune golfeuse de 17 ans qui s’élance pour la première fois à son championnat national...

Et qu’une fois la balle frappée, elle la regarde filer vers les arbres et flirter avec les piquets hors limite alignés à la droite de la première allée.

C’est exactement ce qu’a vécu la Québécoise Céleste Dao sur le coup de 8 h 39, jeudi, après que le vice-président de Golf Canada, Charlie Beaulieu, l’eut fièrement présentée à la foule. « Je me suis dit oh non ! ce n’est pas vrai. C’est le premier coup de départ que je rate cette semaine et ça se produit sur le premier trou, a raconté la jeune femme. Frapper une balle provisoire au premier trou, ce n’était vraiment pas le plan. »

Plus de peur que de mal, elle a retrouvé cette première balle sous les branches d’un sapin. Oui, un sapin au beau milieu des plaines du Canada ! Second coup, elle « passe dans le beurre » comme elle l’a si bien relaté. Troisième coup, elle réussit à se sortir de sa fâcheuse position. Le quatrième se retrouve dans la fosse de sable à la droite du fanion, en bordure du vert. Et c’est à ce moment qu’elle a véritablement lancé cette ronde.

En plaçant sa balle à deux pieds de la coupe grâce à une brillante sortie de fosse qu’elle a sauvée, elle a pu rapidement mettre derrière elle ce difficile premier trou. En fait, il s’agit du plus redoutable du club de golf Wascana.

Elle a donc fait ses véritables débuts sur le circuit de la LPGA avec un double boguey. Le circuit lui souhaitait ainsi bienvenue chez les pros !

Moineau apaisant

Mais en jeune compétitrice forte, elle s’est ressaisie avec un petit moineau dès le second trou. Une réussite qui lui a permis de se calmer, de stabiliser sa nervosité et de faire redescendre la pression en se réconfortant et se disant que ce serait une belle journée. Après tout, plusieurs bonnes rondes peuvent débuter sur une mauvaise note...

De son propre aveu, elle se disait moins stressée qu’à son premier coup à Shoal Creek lors de l’Omnium féminin des États-Unis qui avait lieu en Alabama à la fin mai. Elle avait enregistré un boguey au premier fanion.

« Je me sentais pourtant bien au départ aujourd’hui. Je ne sais pas pourquoi j’étais nerveuse au début. Mon expérience à l’Omnium américain m’a énormément aidée. J’étais à la maison au Canada. Les gens m’ont supportée et ça m’a permis de chasser le stress », a expliqué Dao.

Celle-ci a ensuite fait preuve de contrôle et de patience en attaquant les coupes grâce à de bons roulés. Elle a profité de deux des trois normales 5 sur le retour pour accumuler des oiselets.

Lorsqu’elle a calé son dernier roulé, elle a affiché un large sourire, applaudie par les centaines de spectateurs dans les gradins du 18e vert. Elle venait de compléter sa première ronde sous la normale. Une carte de 71 (-1).

« Une première ronde avec un score dans le rouge, je suis très contente, a signalé la championne junior du Canada. Je ne pouvais pas demander mieux. Avec la température plus humide, j’ai pu contrôler les révolutions sur ma balle en la faisant mordre davantage. »

En touchant neuf des 14 allées et en atteignant 12 des 18 verts en coups réglementaires, elle a accompli sa première mission. Mais elle s’est vraiment démarquée sur les verts en exécutant 27 roulés, chargeant plusieurs fois les coupes qu’elle a brûlées durant toute la matinée. Peu s’en est fallu qu’elle plonge plus profondément.

Un rêve

Il y a exactement un an, Céleste longeait les cordes au Ottawa Hunt and Country Club en observant attentivement Brooke Henderson à l’Omnium canadien féminin. Elle était loin de se douter qu’elle y serait présente 12 mois plus tard. La vie réserve souvent des surprises en faisant bien les choses.

Jeudi, elle a pu savourer une première fois son rêve en se mesurant aux meilleures golfeuses sur la planète. Le golf lui a appris une nouvelle leçon. Cet après-midi, elle tentera d’éviter les embûches au départ. L’allée du 10e trou est plus large...