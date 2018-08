Une soirée peu courue

Elle est loin l’époque où le Festival des films du monde (FFM) attirait des dizaines d’artistes et de célébrités québécoises sur son tapis rouge. Sans surprise, la soirée d’ouverture du 42e FFM n’a pas fait courir les foules et encore moins les vedettes jeudi soir au Cinéma Impérial.

C’est donc devant un parterre du Cinéma Impérial rempli à moitié que le film japonais Samurai’s Promise a été présenté jeudi soir, en ouverture de la 42e édition du festival montréalais. La projection a été précédée d’une cérémonie sobre et dénuée de tout glamour au cours de laquelle le grand manitou du FFM, Serge Losique, a encore une fois défendu son festival qu’il porte à bout de bras depuis plusieurs années : « C’est notre 42e anniversaire !, a-t-il lancé d’entrée de jeu. Un journaliste a récemment écrit dans un journal que le FFM avait été enterré mille fois. Ça prouve qu’on peut encore être là pour un autre 42 ans ! »

Rappelons que la survie du FFM avait été grandement menacée plus tôt cet été par une demande d’injonction de Revenu Québec visant à empêcher la tenue de l’événement. Mais encore une fois, Serge Losique avait réussi à sauver son festival en payant un montant de sûreté de 32 800 $.

Désormais privé de financement public, le FFM est donc toujours en vie mais tout porte à croire qu’il sera organisé encore cette année avec les moyens du bord.

Un Don Quichotte

Même si le FFM a perdu depuis quelques années l’appui d’une bonne partie du milieu du cinéma québécois, on a pu apercevoir jeudi sur le tapis rouge quelques personnalités qui continuent malgré tout à encourager le festival de Losique, comme les cinéastes Rock Demers et Claude Gagnon et le producteur Roger Frappier.

« Je viens tous les ans par amitié et solidarité, a souligné hier Roger Frappier. Peu importe ce qu’on pense, Serge Losique est un homme qui défend le cinéma. Je le vois un peu comme un Don Quichotte. Il est seul contre les moulins à vent et il a décidé de faire le voyage coûte que coûte. Je crois même que cette année, il a pratiquement organisé son festival tout seul. Pour ça, je lui lève mon chapeau. »

►La 42e édition du FFM a lieu jusqu’au 3 septembre au Cinéma Impérial et dans trois salles du Quartier Latin. Les grilles horaires des projections sont disponibles sur le site internet du Festival.