[VIDÉO] Ce couple québécois gagne sa vie en modifiant des Game Boy

C'était d'abord à raison de quelques heures par soir, après le travail, qu'Olivier Lemire s'est mis à modifier des Game Boy dans son sous-sol et à les vendre en ligne sous le nom de Retro Modding. Deux ans plus tard, son sideline est devenu son emploi à temps plein et son entreprise florissante aura même ses propres bureaux d'ici quelques semaines.

Entretemps, sa conjointe Tiffany s'est également jointe à Retro Modding à titre de directrice adjointe et le couple doit même parfois avoir recours à deux collaborateurs externes pour l'aider à compléter ses commandes.

Bien que Retro Modding vende des pièces de réparation sur son site web, c'est grâce à son service de Game Boy sur mesure que l'entreprise a su se faire un nom et une réputation dans la communauté nichée de modification de consoles rétro.

«Ce qu'on fait est unique au Québec et, à l'international, il n'y a pas énormément de joueurs non plus», explique Olivier.

Plusieurs composantes des Game Boy sont personnalisables et le prix d'une console peut s'élever à plus de 500 $. Écran rétroéclairé, batterie rechargeable, son amplifié et des dizaines de couleurs de boîtiers et de boutons : les possibilités sont infinies.

On est allés leur rencontre afin d'en savoir un peu plus sur leur histoire.