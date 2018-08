Vin de la semaine: Un sauvignon savoureux

L'Arpent des Vaudons 2017, Dom. des Bois Vaudons/Jean-François Mérieau, Touraine, France

Prix : 21,05 $

Code SAQ : 12564233

Alcool : 12 %

Sucre : 2,5 g/l

Note : *** $$

Si vous êtes de ceux qui pensent que le sauvignon de Touraine donne des vins pointus et insipides, vous n’aurez d’autre choix que de vous raviser! Vigneron de père en fils depuis 1886, Jean-François Mérieau nous livre un sauvignon blanc certes franc, mais aussi généreux et savoureux. On sent une belle maturité dans le fruit. Finale saline qui s’étire de belle façon. Tonalités d’agrumes et de buis. Le candidat parfait pour les poissons grillés ou les huîtres qui vont bientôt débarquer en septembre. Servir à 8°C- 10°C.