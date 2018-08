Vive opposition à l’euthanasie du pitbull

Quatre jours après les attaques du pitbull survenues dans un logement du boulevard St-Michel, à Montréal-Nord, qui ont fait six blessés, la mairesse de l’arrondissement, Christine Black, est la cible de commentaires négatifs relatifs à l’euthanasie de l’animal.

La mairesse Black a reçu des courriels de la part de citoyens qui l’interpellent à ce sujet, réclamant carrément qu’on épargne le chien et qu’on le réhabilite.

Elle a reçu un autre message qu’elle qualifie de surréel. Dans celui-ci, le citoyen lui dit que la vie du chien est aussi importante que celle d’un humain.

Mais la mairesse répond que les droits des êtres humains priment sur ceux d’un animal qui a attaqué six personnes.

Pour sa part, la SPCA affirme que le chien est toujours en vie, qu’il est calme, mais on ne le sort pas de l’enclos par précaution, car on ne veut pas mettre l’équipe à risque.

«Bien que nous ayons les équipements nécessaires pour s’occuper de lui et le nourrir, nous jugeons qu’il faut procéder à l’euthanasie le plus rapidement possible pour des raisons à la fois de sécurité humaine et de bien-être animal», a indiqué Anita Kapuscinska, directrice des communications à la SPCA de Montréal.

«Conformément à notre entente de services animaliers avec l’arrondissement de Montréal-Nord, nous hébergeons actuellement le chien en attendant l’ordre d’euthanasie pour procéder», a ajouté Mme Kapuscinska.

«Ainsi, la SPCA de Montréal a demandé l’autorisation de procéder à l’euthanasie du chien en question avant la date du 31 août 2018. Il est en effet possible de respecter la procédure mise en place par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) concernant les chiens mordeurs tout en procédant à l’euthanasie avant la fin de la période de dix jours», a conclu la directrice des communications à la SPCA de Montréal.