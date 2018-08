20 idées pour le Québec

Lors d’une campagne électorale, on accorde beaucoup d’importance aux affrontements de personnalités, aux conjectures stratégiques et aux anecdotes secondaires. Il est dès lors aisé de perdre de vue ce qui compte le plus : les idées proposées par les différents partis et leur chef.



Il serait trop facile de ne blâmer que les électeurs pour cette réalité. Les médias ne peuvent s’en dédouaner. Notre travail, c’est à la base de rapporter les idées des candidats, de les décortiquer et de les confronter.



Il ne nous est toutefois pas interdit de proposer, également. De contribuer au débat public en faisant rêver nos lecteurs et en faisant réfléchir les décideurs.



Pour ce faire, nous avons posé la question suivante à 20 de nos chroniqueurs et de nos blogueurs : de quelle idée le Québec a-t-il besoin pour retrouver sa fierté?



Dans notre section spéciale d’aujourd’hui, ils nous disent ce que devrait être selon eux la priorité des Québécois pour cette campagne qui commence; sur quel sujet ils désirent entendre les candidats; sur quoi porterait la fameuse question de l’urne dans un Québec responsable, qui se prend en main.



Conformément au mandat de nos pages Opinions et fidèles à ce qu’est le Québec d’aujourd’hui, nos chroniqueurs nous ont offert un menu très diversifié.

Soyons ambitieux!

« Chaque fois qu’on parle de ce qui va mal au Québec et de ce qu’on pourrait améliorer, on pointe les politiciens. »

► Pour consulter la chronique de Richard Martineau, cliquez ici.

Le désamour de la langue française

« Nous sommes, au Québec, l'un des rares endroits au monde où ceux qui s’expriment correctement sont encore taxés de snobisme et font rire d’eux. »

► Pour consulter la chronique de Denise Bombardier, cliquez ici.

L’école en or

« Il n’est pas de plus grande fierté, dans une famille, que la réussite des enfants. »

► Pour consulter la chronique de Mario Dumont, cliquez ici.

L’éducation pour la vie

« Apprendre, c’est l’essence de l’existence. Celui qui ne sait pas est condamné à souffrir toute sa vie durant. »

► Pour consulter la chronique de Lise Ravary, cliquez ici.

Défendre qui nous sommes

« Cette campagne électorale nous conduira, le 1er octobre, à l’un des scrutins les plus importants de l’histoire du Québec moderne. »

► Pour consulter la chronique de Joseph Facal, cliquez ici.

Pour briser l’impuissance

« Pour que le Québec avance, il faut reprendre goût à la prise de parole. »

► Pour consulter la chronique de Josée Legault, cliquez ici.

La constitution: une vraie affaire

« C’est entendu, les Québécois demeureront pour un temps encore dans le Canada. »

► Pour consulter la chronique de Mathieu Bock-Côté, cliquez ici.

Plaidoyer pour la culture

« Je rêve d’un parti politique qui fasse en sorte que le Québec retombe en amour avec ses créateurs. »

► Pour consulter la chronique de Sophie Durocher, cliquez ici.

Acheter Québec

« Pourquoi le Québec n’opterait-il pas pour un «Acheter Québec» lorsqu’il s’agit d’octroyer des contrats publics? »

► Pour consulter la chronique de Michel Girard, cliquez ici.

L’intelligence artificielle : enjeux et défis pour le Québec

« Ils siphonnent les cerveaux de la planète et génèrent des revenus considérables. »

► Pour consulter la chronique de Fatima Houda-Pépin, cliquez ici.

S’enrichir, pour s’affranchir

« Le Québec reçoit annuellement près de 12 milliards de dollars en péréquation. C’est terriblement honteux. »

► Pour consulter la chronique de Jonathan Trudeau, cliquez ici.

La fierté passe par l’éducation

« Ramener la fierté au Québec passe par l’éducation, dans un contexte favorable à cet enjeu qui préoccupe les jeunes générations. »

► Pour consulter la chronique de Karine Gagnon, cliquez ici.

Trois mesures pour l’éducation

« Le Québec a fait d’énormes progrès en éducation depuis cinquante ans. Mais il reste encore beaucoup à accomplir. »

► Pour consulter la chronique de Loïc Tassé, cliquez ici.

Prendre notre place dans le monde

« Ceux qui croient que le succès du Québec dans la mondialisation va de pair avec l’effacement de sa spécificité ou menace celle-ci sont dans l’erreur. »

► Pour consulter la chronique de Pierre Martin, cliquez ici.

Restez chez soi dans la dignité

« Les mesures d’austérité ont fait mal, très mal. »

► Pour consulter la chronique de Karina Marceau, cliquez ici.

Fini, le Québec au service des médecins !

« Corriger un système injuste n’est pas un projet positif, mais une extrême nécessité. »

► Pour consulter la chronique de Simon-Pierre Savard-Tremblay, cliquez ici.

Legault pour battre les libéraux

« Le désir de changement de la population est sans aucun doute l’indicateur le plus important lorsqu’on tente de prédire l’issue d’une campagne électorale. »

► Pour consulter la chronique de Benjamin Bélair, cliquez ici.

Transparence et imputabilité

« Le temps est venu de changer le paradigme. Des portes closes, passons à la politique de la porte ouverte. »

► Pour consulter la chronique de Marie-Ève Doyon, cliquez ici.

«Démantèlement tranquille», oui ou non?

« Depuis le début du millénaire, nous avons cessé, collectivement, de construire la société juste imaginée lors de la Révolution tranquille. »

► Pour consulter la chronique de Steve E. Fortin, cliquez ici.

Le grand oublié de toute campagne électorale: le bonheur

« Et si votre bonheur et celui de vos concitoyens devenaient la priorité de la prochaine campagne électorale ? »

► Pour consulter la chronique de Stéphane Lessard, cliquez ici.