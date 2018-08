LAVALLÉE, M. l'abbé André



30 septembre 1940 - 19 août 2018Le 19 août 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. l'abbé André Lavallée, prêtre du diocèse de Joliette.Le défunt était le fils de feu Jean Lavallée et de feu Louise Dufort, de sa mère adoptive feu Noella Sirois et le frère de Claude (Sylvie Blais), Jacques (Renée Richard), Ginette (Pierre-Paul Lafond), Sylvie (Sylvain Arneault), Daniel (Sylvette Généreux), Michel (Francine Ducharme), feu Pierre (Nicole Dudemaine), feu Ghyslaine (Michel Prud'Homme), feu Manon (Gary Gervais) et feu Robert (Marjolaine Rivest).En plus de ses soeurs et frères, M. l'abbé Lavallée laisse dans le deuil, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et ses nièces, ses oncles et ses tantes autres parents et amis, ainsi que l'évêque de Joliette, Mgr Raymond Poisson, et ses confrères prêtres.La dépouille sera exposée au1077, RUE LÉPINEJOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comle lundi 27 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi 28 août 2018 à partir de 9h.La messe des funérailles, présidée par Mgr Gilles Lussier, évêque émérite de Joliette, sera célébrée en la cathédrale de Joliette située au 2, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette, le mardi 28 août 2018 à 11h. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.