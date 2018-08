BOUDREAU, Marie-Paule m.c.r.



Soeur Marie-Paule de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi, est décédée à l'hôpital de Bathurst, N.-B., le 21 août 2018, à l'âge de 84 ans, dont 67 ans de profession religieuse.Fille de feu Ludger Boudreau et de feu Ida Dupreuil, elle est née aux Iles-de-la-Madeleine, le 25 mai 1934. Elle entra dans la congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi en 1951 à Gaspé.Elle laisse dans le deuil sa soeur Isabelle Thiffault, ses soeurs Missionnaires du Christ-Roi ainsi que des neveux et nièces.La dépouille mortelle sera exposée le vendredi 24 août 2018 de 20h à 22h et le samedi 25 août dès 9h en la chapelle de laSoeurs Missionnaires du Christ-Roi4730, boul. Lévesque Ouest, LavalLes funérailles seront célébrées le samedi 25 août 2018 à 14h, en la chapelle des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi.L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal le lundi 27 août à 10h30.