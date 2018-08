4 raisons pour lesquelles tu devrais considérer St-Hubert comme prochain employeur

Ahhhhh les recherches d’emploi, jamais bien évident! Que ce soit pour un emploi durant les études ou pour quelque chose de permanent, il est important que ton milieu de travail soit stimulant et fiable.

Voici donc 4 raisons pour lesquelles travailler chez St-Hubert, c’est de la bombe (je vote pour qu’on ramène cette expression) :

Le travail d’équipe

Tu aimes travailler avec plein de gens différents et dynamiques?

Si la réponse est non, je dis ça comme ça, mais le service à la clientèle n’est peut-être pas pour toi.... Mais si la réponse est oui, je te confirme que tu aimerais vraiment travailler chez St-Hubert.

Un employé heureux est un employé plus productif (je te jure, j’ai fait des recherches)! Plusieurs études ont démontré qu’un employé heureux dans son milieu de travail est beaucoup plus productif et proactif, on observe une hausse de 12% d’après le ‘Journal of Labor economics’.

St-Hubert a bien compris ce principe et il l’applique avec brio! Il prône le travail d’entraide et d’équipe.

2. Un excellent programme de formation

Je te mets en contexte d’une situation contraire. Tu décroches enfin un emploi dans une compagnie qui te semble formidable et tu commences dès la semaine suivante. Le jour J enfin arrivé, tu te présentes sur place et on te remet ton uniforme. On te place devant une caisse et ton « superviseur » disparait sans aucune explication ou consigne. Oups.

Panique, sueurs froides et étourdissement s’emparent de toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne connais aucun des produits ou procédures. Des erreurs se produisent et tu repars à la maison avec une boule dans l’estomac et tu redoutes ta prochaine journée.

Ça, c’est tout le contraire de ce qu’il va arriver si tu décroches un emploi chez St-Hubert. Ils sont reconnus pour leur programme de formation complet et stimulant. Parce que c’est toujours mieux de comprendre ce que tu dois faire avant d’exécuter tes tâches! Non?

3. Conciliation travail-étude et conciliation travail-famille

En 2018, plusieurs personnes vivent des situations complexes et c’est pourquoi on recherche des employeurs flexibles et compréhensifs. Que tu sois aux études, monoparental ou avec une situation familiale plus compliquée, cet employeur est très flexible et veut limiter l’angoisse reliée à ce genre de situation.

4. Une entreprise de longue date avec de bons avantages sociaux

Lorsqu’on trouve enfin un employeur qui nous convient, on veut s’assurer de garder cet emploi le plus longtemps possible!

St-Hubert a 123 succursales à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick et est un employeur de choix depuis 1951. Niveau stabilité, ils sont pas mal au top de l’échelle. Il se trouve aussi dans le top 10 des employeurs Indeed.

En conclusion, si tu recherches un emploi stable, dynamique et flexible, je crois que tu pourrais trouver ton compte dans la grande famille St-Hubert.

Faire carrière chez St-Hubert t’intéresse? Ça tombe bien, ils sont en période de recrutement ce week-end.

________ CE QUE TU DOIS SAVOIR :________

Tu peux te présenter le samedi 25 août 2018<br>dans une de leurs 123 rôtisseries entre 10h et 16h.