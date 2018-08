5 vins à petits prix pour la rentrée

La rentrée arrive à grands pas. Les mamans et les papas autour de moi sont dans le magasinage des effets scolaires. Entre crayons, cartables, nouvelles espadrilles et tout ce qui accompagne la rentrée, le budget vin fond comme neige au soleil. Pour ceux qui n’ont pas de rejeton, c’est peut-être la carte de crédit avec les dernières semaines de vacances qui va amputer votre budget. Bref ! Voici mes suggestions pour le plaisir de boire du vin à petits prix, sans compromis.

Peut-être vous demandez-vous comment les Méchants Raisins choisissent de bons rapports qualité plaisir ? Nous cherchons des vins qui ont la signature de leur lieu de naissance, des produits authentiques, où on reconnaît les cépages utilisés et qui ne sont pas trop travaillés. Il ne faut pas oublier le plaisir, élément incontournable de nos sélections.

Douro, Coroa d’Ouro, 2017 ★★½ | $½

Photos courtoisie, SAQ Poças, Portugal : Lors de ma dernière visite dans la région, j’ai eu l’occasion de rencontrer la famille Poças. En plus de la trouver fort sympathique, j’avais à l’époque beaucoup apprécié l’ensemble de sa gamme. Le nouveau millésime de Coroa d’Ouro blanc est meilleur que jamais. Élaboré à base des cépages indigènes de la région du Douro auquel on a ajouté un peu de muscat, le vin est aromatique et frais avec de jolis arômes zestés et une petite pointe d’abricot frais. La bouche est super élégante, et le vin complètement sec. À ce prix, on ne peut demander mieux.

13 % Portugal | Vin blanc | 12,50 $ | 1,3 g/l

CODE SAQ : 412338

S. de La Sablette, 2017 ★½ | $

Photos courtoisie, SAQ Sauvignon blanc, Marcel Martin, Vin de France : Il fait partie des valeurs sûres Méchants Raisins puisque toujours retenu dans nos recommandations. 2017 ne fait pas exception avec un vin tout ce qu’il y a de plus typique du sauvignon blanc avec ses aromatiques d’herbe fraîche, de groseilles avec une petite pointe exotique. C’est tout en simplicité et à 10,50 $, c’est impossible à battre. Servez-le à l’apéritif ou avec une salade de chèvre chaud.

12 % France | Vin blanc | 10,25 $ | 3,6 g/l

CODE SAQ : 12525234

Corvina Veronese IGT, Corte Agnella, 2015 ★★ | $$

Photos courtoisie, SAQ Campagnola, Italie : Si vous aimez les vins du Valpolicella, cette recommandation est pour vous. Corvina, c’est le nom du cépage local qui a trouvé son terroir de prédilection dans le sud de la Vénétie. Le vin attaque sur des notes de cerise marasquin et de kirsch. La bouche est fruitée, facile et croquante et offre des tanins très fins. C’est une belle surprise qui pourra accompagner quelques charcuteries et terrines.

13 % Italie | Vin rouge | 17,65 $ | 6,2 g/l

CODE SAQ : 11028295

Château La Mothe du Barry, 2016 ★★½ | $½

Photos courtoisie, SAQ Bordeaux supérieur, France : Coup de cœur des dernières semaines ! Je partage avec vous un chouchou rapport qualité-plaisir bordelais. Ce vin à base de merlot est élaboré sur le fruit avec ses notes classiques de cassis et de cerise. En bouche, un rappel fruité sans excès, complété par poivre noir et graphite. Ses tanins légèrement crayeux et sa finale fraîche nous confirment que nous sommes dans un style classique à la région de Bordeaux. À acheter à la caisse !

13,5 % France | Vin rouge | 15,60 $ | 3,5 g/l

CODE SAQ : 10865307

Lieutenant de Sigalas, 2011 ★★½ | $$

Photos courtoisie, SAQ Sauternes, Château Sigalas Rabaud, France : Ce vin de dessert est arrivé il y a quelques semaines, juste à temps pour la saison des pêches. Élaboré dans la région de Bordeaux, le vin est à base du cépage sémillon complété par un peu de sauvignon blanc. La région de Sauternes nous offre certains des meilleurs vins de dessert au monde grâce à la magie du botrytis cinerea. Cette fameuse pourriture noble permet au raisin de perdre son eau et à la baie de se concentrer en sucre, l’ingrédient clé dans l’élaboration des vins liquoreux. Il sera le compagnon parfait d’une croustade aux pêches ou en accord classique avec du fromage roquefort.

13 % France | Vin de dessert | 19,85 $ | 120 g/l

CODE SAQ : 13590425