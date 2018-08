Jalbert Pitre, Aline



Le lundi 20 août dernier, à la Maison Source Bleue, s'est éteinte notre mère adorée Aline Pitre Jalbert. Elle avait 80 ans.Aline, épouse de feu Denis Jalbert, laisse dans le deuil ses filles Brigitte (René deVette) et Martine (Pierre David), ses petits-enfants Julia (Patrick Charbonneau), Emmanuelle (Jonathan Bolduc), Émile et Grégory.Elle laisse également dans le deuil les membres de sa belle et grande famille, les Pitre, ses beaux-frères et belles-soeurs Jalbert, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Elle laisse aussi derrière elle, ses animaux qui avaient une grande place dans son coeur, Rosie et Ficelle.Bien qu'elle était toute petite, on savait tous que son coeur était immensément grand. On savait tous aussi qu'il était tendre et doux.On a tous compris en la côtoyant qu'une telle force tranquille pouvait émaner d'une si petite femme.Grâce à son support, ses encouragements, son écoute assidue et sa générosité sans borne, elle a fait partie intégrante de plusieurs grands projets familiaux dont l'entreprise Les Emballages Carrousel.Sans elle, nous aurions à quelques reprises, abandonné la partie. Avec elle, nous savions où aller puiser l'énergie et le courage.Elle était une mère et une mamie rassurante, apaisante qui nous a toujours poussés à vivre le moment présent à fond et a su nous inculquer la confiance nécessaire afin de nous encourager à réaliser nos rêves.Elle était notre source. Elle était notre force.Elle nous manquera.* Un infini merci au personnel dévoué et bienveillant de la Maison Source Bleue.La famille recevra les condoléances le lundi 27 août de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h, le mardi 28 août de 9h à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles suivront à 11h en l'église Ste-Famille, située au 560, boul. Marie-Victorin, Boucherville.