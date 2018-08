6 raisons de partir en road trip à Drummondville, l'ultime ville de la poutine

Cette semaine, notre série «road trip» s'arrête dans le Centre-du-Québec, à Drummondville.

Reconnue pour sa poutine et pour nous avoir offert le groupe Les trois Accords, Drummondville a définitivement plus à offrir qu’une simple recette de frites, fromage en grains et sauce brune à ses visiteurs!

Voici donc six bonnes raisons de partir en road trip à Drummondville:

1. Pour un 5 à 7 réussi entre amis au Le Baboune Bar Tapas

Le Baboune est le resto idéal pour un 5 à 7 bien arrosé avec sa gang. Commandez de la bonne bière ou du vin et faites le plein de plats à partager! Gageons que votre 5 à 7 deviendra un 5 à tard!

2. Pour une p’tite frette du Québec au pub le St-Georges

Un road trip à Drummondville ne peut être complet sans un arrêt au pub le St-Georges. L’établissement idéalement situé au centre-ville tient une magnifique sélection de bières qui viennent des quatre coins de la province.

3. Pour faire une promenade en nature et quelques clichés Instagram au parc Woodyatt

Ce parc du centre-ville de Drummondville est rempli d’endroits parfaits pour vous installer pour un pique-nique ou simplement pour vous détendre. Vous pourrez également marcher en longeant la rivière Saint-François et prendre le temps pour une petite selfie sur les roches au bord de l’eau. L’hiver, vous pouvez profiter de la patinoire extérieure aménagée dans les sentiers du parc. Rien de plus romantique pour une date!



4. Pour faire plein de cool trouvailles au Salon national des collectionneurs

Chaque année au mois d’avril, des dizaines et des dizaines de collectionneurs se partout au Québec se rassemble afin de faire découvrir aux gens de Drummondville leurs plus belles trouvailles. Une vraie caverne d’Ali Baba.

5. Pour une soirée en tête à tête à manger des pâtes fraiches au magnifique restaurant Capiche

Le resto idéal à Drummond pour une soirée romantique est sans aucun doute le Capiche! En plus d’avoir un sublime décor, le resto fait ses pâtes maison et elles sont délicieuses!

6. Pour manger une bonne poutine (là où ce met typiquement québécois aurait été inventé)

Tout bon Drummondvillois qui se respecte vous dira que c’est à Drummondville que la poutine a été inventée. Pas à Warwick ni à Princeville. À Drummond. Plus précisément au restaurant Roy Jucep, «L’inventeur de la Poutine». C’est pourquoi, lors de votre passage dans cette ville du Centre-du-Québec, vous n’avez tout simplement pas le choix de manger une bonne poutine. Alors que plusieurs ne jurent que par celle du Roy Jucep, d’autres disent que la meilleure poutine de Drummond se mange au resto Horace du Boulevard ou encore à la cantine Les Bessons. À vous de trancher maintenant! Ah oui, et si vous aller à Drummondville au mois d’août, le Festival de la Poutine a lieu chaque année vers la fin de mois. C’est un incontournable pour les résidents, mais aussi pour les touristes!

