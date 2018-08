THIBEAULT, Jean



À Châteauguay, le 22 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean Thibeault, époux de madame Jeannine Leduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Mona) et Lucie, ses petits-enfants Catherine, Mélissa et Nicolas, ses arrière-petits-enfants Mathis et Damien, ses frères, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août 2018 à compter de 9h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 11h.