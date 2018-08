RENAUD, Fernand



À Saint-Eustache, le 22 août 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Fernand Renaud, époux de Mme Lise Désormeaux.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Suzanne deBellefeuille), Luce (Bernard Reneault) et Stéphane (Martine Rioux), ses 6 petits-enfants et ses 2 arrière-petites-filles, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août de 13h à 15h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une réunion de prières aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN.