Âge de consommation du cannabis à 21 ans: Couillard rejette la proposition de la CAQ

TROIS-RIVIÈRES | Advenant son élection au gouvernement, François Legault risque indirectement de pousser les 18 à 21 ans à se tourner vers «les Hells Angels» pour se procurer du cannabis, craint Philippe Couillard.

«Avec la légalisation, au moins, on aura retiré ça du crime organisé et on va offrir aux jeunes une façon sécuritaire et légale de se procurer ce produit-là. Je trouve que c’est une courte vue [ce que propose la CAQ]», a commenté M. Couillard en marge d’une annonce pour les familles, en Mauricie, vendredi matin.

Selon le chef libéral Philippe Couillard, limiter la vente de cannabis aux 21 ans et plus, comme le propose la Coalition Avenir Québec, dénote un manque de confiance envers le jugement des jeunes, qui ont pourtant le droit de voter dès l’âge de 18 ans.

«Si un jeune, à 18 ans, est capable de conduire une auto [...] depuis [l’âge de] 16 ans, de voter surtout, est considéré comme majeur, on doit considérer qu’il a la capacité de faire ses choix et de prendre ses décisions, a réagi le premier ministre sortant. Moi, j’ai confiance en la jeunesse. Je crois que ce qui est au cœur de ça, c’est un manque de confiance envers la jeunesse.»

S’il fallait que l’engagement de la Coalition Avenir Québec se réalise, le Québec deviendrait la première province à limiter la vente de cannabis aux 21 ans et plus, a souligné M. Couillard.