Appel à l’aide

J’ai emménagé le 1er juillet dans un logement avec un colocataire. Je connaissais ce garçon depuis au moins cinq ans et je pensais en savoir assez sur lui pour ne pas avoir à craindre de partager mon espace avec lui. Mais voilà que la réalité me rattrape et que je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas péter ma coche avant la fin du bail.

Il est traineux comme c’est pas possible. Il faut que je lui répète constamment de laver sa vaisselle qui peut rester sur le comptoir une semaine de temps. Comme s’il ne la voyait plus. On s’est donné comme consigne qu’on descendait les ordures à tour de rôle, mais si je ne le fais pas à sa place, il oublie.

Je ne sais plus quoi faire pour qu’il comprenne sans avoir à tout lui expliquer chaque fois. En même temps, comme il me paie sa part de loyer à temps chaque mois puisque j’ai signé seul le bail, je n’ose pas le mettre à la porte, car je ne pourrais seul assumer le loyer. Un conseil SVP.

Un gars ben embêté

Pour quoi ne pas vous asseoir avec lui pour dresser un code de conduite que vous afficheriez sur le frigo par exemple? Vous pourriez profiter de cette séance de travail pour lui faire savoir que vous avez besoin d’un colocataire discipliné pour apprécier le fait de loger avec lui. Entendre de vive voix ce que vous espérez de lui risque de l’éveiller à ses devoirs et obligations.