Audi dévoile un concept électrique de 764 chevaux

Si le futur de l’automobile est électrique, il est aussi franchement excitant si l’on se fie à ce nouveau concept présenté par Audi.

Alimenté par trois moteurs électriques, un à l’avant et deux à l’arrière, le concept PB18 e-ton peut développer jusqu’à 764 chevaux et passer de 0 à 100 km/h en à peine plus de deux secondes.

Avec deux moteurs à l’arrière (un pour chaque roue), Audi a pu intégrer un système de gestion du contrôle du couple permettant une maniabilité accrue. Dépendamment de la situation dans laquelle le conducteur se retrouve, le bolide pourra envoyer davantage de puissance à l’une ou l’autre des roues arrière.

Il est aussi possible de faire baisser la puissance de ce modèle à «seulement» 671 chevaux de manière à favoriser une meilleure autonomie. Avec une batterie de 95 kWh, l’Audi PB18 pourrait parcourir jusqu’à 500 kilomètres en une charge.

Malgré son gabarit plutôt imposant (elle est longue de plus de 4,5 mètres), l’Audi PB18 ne peut accueillir que deux personnes à bord. Il est même possible de changer la configuration de l’habitacle pour que seul le conducteur ait sa place. Le cockpit est alors déplacé au centre du véhicule pour une expérience ultime derrière le volant.

De son propre aveu, Audi n’a aucune intention de commercialiser ce nouveau concept. Il s’agit davantage d’un exercice de style qui prouve que le futur de l’automobile n’a absolument rien d’ennuyant. C’est déjà ça gagné!