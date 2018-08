Camila Cabello et Dylan Sprouse, le jumeau de Cole, à Montréal pour un projet secret

Tiens, tiens! Dylan Sprouse, que l’on a connu dans l’émission The Suite Life of Zack & Cody et Camila Cabello, ex-membre du groupe Fifth Harmony, étaient en ville!

Le duo improbable a partagé une photo en compagnie l’un de l’autre alors qu’il travaille sur un projet dit «secret». Intrigant!

Impossible de reconnaître l’endroit où les deux vedettes ont pris le cliché, mais Dylan le confirme : ils étaient bel et bien à Montréal pour une séance photo. Pourquoi exactement? On ne le sait toujours pas!

Quick shoot in Montreal for a secret project with @camila_cabello Une publication partagée par @ dylansprouse le 23 Août 2018 à 4 :48 PDT

«Une rapide séance photo à Montréal pour un projet secret avec Camila Cabello», indique simplement Dylan Sprouse sur Instagram.

De son côté, Camila n’est pas plus explicite: «Sur quoi on travaille?», écrit mystérieusement la chanteuse populaire.

Une chose est certaine, on a bien hâte de voir la suite de cette collaboration qui s’annonce prometteuse!