Climatisation: Legault change de cap en raison du «réchauffement de la planète»

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | Les maisons des aînés proposées par François Legault seront climatisées, une option que le chef caquiste avait écartée en 2002 lorsqu’il était ministre de la Santé du Parti québécois car les canicules étaient moins longues, selon lui.

«On a des canicules qui durent plus longtemps, qui sont plus nombreuses», a indiqué M. Legault vendredi lors d’un point de presse à Salaberry-de-Valleyfiled où il annonçait son concept de maison des aînés.

M. Legault ne croit pas qu’il a commis d’erreur à l’époque. Il ne pouvait pas prévoir «le réchauffement de la planète».

Alors ministre de la Santé du gouvernement de Bernard Landry, il estimait que la climatisation de tous les CHSLD serait trop coûteuse. Aujourd’hui, il reconnaît qu’il y a une «urgence» pour que tous ces centres de soin soient munis au minimum d’une salle commune climatisée d’ici «l’été prochain».

Le député et candidat dans la circonscription de Lévis François Paradis s’est porté à la défense de son chef. «M. Legault en 2002 a pris une décision dans le contexte de 2002. Il y a 16 ans qui se sont passés. Nos aînés sont en CHSLD maintenant avec un état de vulnérabilité plus important, les gens vivent plus longtemps, il y a des conditions de vie qui doivent être revues».

Près de 150 M$ ont été prévus par le gouvernement libéral pour mettre à jour les infrastructures des CHSLD. La CAQ a indiqué qu'elle maintiendrait ces budgets.