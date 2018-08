Court gain en lever de rideau

SHERBROOKE | Malgré une performance très décevante en offensive, le Rouge et Or de l’Université Laval a signé un gain de 14-1 face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke dans un match disputé, vendredi en Estrie.

Les unités spéciales ont marqué le seul majeur du match et la défensive a ajouté deux touchés de sûreté pour éviter le pire aux finalistes de la Coupe Vanier. C’était la première fois depuis la Coupe Dunsmore 2014 face aux Carabins de l’Université de Montréal que l’offensive du Rouge et Or était incapable d’inscrire un touché. Laval s’était incliné 12-9 en prolongation face aux Bleus. Un total de 11 premiers essais et 221 verges résument la soirée de travail de l’offensive lavalloise.

« Crédit à Sherbrooke qui nous a servi une petite leçon d’humilité, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. C’est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Sherbrooke a été intense du début à la fin. Je ne suis pas satisfait. On n’a pas joué selon nos standards. Après avoir parlé à quelques vétérans après la rencontre, je ne pense pas que les gars ont pris Sherbrooke à la légère. »

Breton-robert sauve les meubles

À son premier match comme retourneur partant, Vincent Breton-Robert a sauvé les meubles pour le Rouge et Or. Il a réussi un touché sur un retour de 72 verges au deuxième quart qui a fait basculer la rencontre.

Après avoir échappé le premier dégagement qu’il a lui-même récupéré, Breton-Robert était heureux de la tournure des événements. « J’ai débuté en beauté, a illustré le produit des Faucons de Lévis-Lauzon qui a aussi été le meilleur du côté du Rouge et Or avec des gains de 63 verges en dix courses. J’ai échappé le premier et je voulais me reprendre. Ce fut un touché d’équipe. J’ai reçu de bons blocs et je n’ai eu qu’à faire une feinte. Tout le monde a fait son travail. Peu importe de quelle unité ça venait, ça prenait un gros jeu et les unités spéciales se sont levées. »

Xavier owens blessé

La défaite pourrait être très coûteuse pour le Vert & Or qui a perdu les services de Xavier Owens dans les dernières minutes du deuxième quart. En tentant de récupérer un ballon échappé, le pivot a été frappé durement. De retour au banc, il a passé le protocole des commotions cérébrales et on ne l’a pas revu. La recrue Joé Hudon a pris la relève.

« Ça prenait une cote R de 35 ou 36 pour être admis et je ne suis pas médecin, a débité l’entraîneur-chef des Renards Mathieu Lecompte. Je n’ai aucune idée si Xavier a subi une commotion cérébrale, mais on ne mettra jamais la sécurité d’un de nos étudiants-athlètes en danger. On aurait aimé que Xavier puisse terminer le match, mais je lève mon chapeau à Joé qui a vécu son baptême. »

« Les gars n’ont jamais baissé les bras, de poursuivre Lecompte. Je suis très fier parce qu’ils se sont battus jusqu’au bout. C’est très encourageant. La défensive a offert une très bonne performance. Ce n’est pas pour rien que nous sommes passés de 85 à 78 joueurs. C’est difficile de suivre le plan Vert & Or, mais on voit les résultats. Si une couple de joueurs élites se joignent à nous, on verra un monde de différence dans deux ans. »

Un match à oublier pour la ligne offensive

Hugo Richard savait très bien que l’offensive avait offert une bien piètre performance.

« Nous n’avons jamais été sur la même page, a résumé le vétéran pivot de 5e année qui a complété 12 de ses 24 passes pour 122 verges. Notre manque de concentration a fait mal et nous n’avons jamais été en mesure de réussir des poussées. Tout le monde en offensive a connu des problèmes à un moment ou à un autre. »

« Les unités spéciales ont gagné le match pour nous et ce n’est pas ce qu’on veut, de poursuivre Richard. Notre défensive a aussi très bien fait. Le front défensif de Sherbrooke est très expérimenté et ils ont mis de la pression, mais on aurait dû répondre. Nous n’avons pas joué à notre hauteur. »

« Aucun rythme »

Marc-Antoine Pivin abondait dans le même sens. « On prend la victoire, mais ce fut difficile et nous avons beaucoup de travail à faire, a résumé l’ailier espacé qui a capté deux passes pour 18 verges. Je n’ai pas de réponse précise pour expliquer nos ennuis, mais j’ai bon espoir que nous allons prendre les bouchées doubles à notre retour à l’entraînement, lundi, et nous retrousser les manches. On n’avait aucun rythme. »

Même si la défensive n’a accordé qu’un point, Vincent Desjardins n’était pas satisfait. « Ce n’est pas parce que nous avons une équipe de vétérans que l’adversaire va nous donner ça facile à chaque match, a prévenu le plaqueur étoile qui a réussi 4,5 plaqués, dont 3,5 pour des pertes. Nous avons donné plusieurs longues courses. Sherbrooke a un bon porteur qui sait courir (Gabriel Polan) et toujours une bonne ligne offensive. Chapeau à leur entraîneur de ligne (Rémi Giguère). Il faudra revenir à la base parce que nous sommes loin d’où nous voulons être. La défensive devra se regarder dans le miroir. »

Polan a complété le match avec des gains de 69 verges en 13 courses. L’attaque terrestre du Vert & Or a récolté 117 verges.

Adam Auclair et Emile Chênevert ont réussi chacun six plaqués pour mener le Rouge et Or.