AUBRY, Claude



8 août 1942 - 19 août 2018À Montréal, le 19 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Claude Aubry, époux de feu Madame Mireille Gaucher.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée et Vincent, ses petits-enfants Charlotte, Amélie, Gabriel et Alexandre, ses soeurs Annette et Pauline ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 27 août de 12h à 21h au complexeLes funérailles auront lieu en la chapelle du complexe le lundi 27 août à 19h30.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en sa mémoire.