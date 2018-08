Danielle McCann ne se sent pas comme le plan B de Legault

CHÂTEAUGUAY | La nouvelle recrue de François Legault, la gestionnaire en santé Danielle McCann, ne se sent pas comme un choix de consolation même si elle a été recrutée après la rencontre ratée avec Gertrude Bourdon.

«Je me sens comme le premier choix de M. Legault actuellement», a lancé la Mme McCann en conférence de presse à Châteauguay.

M. Legault a tout de même confirmé aux journalistes qu’il l’a contactée à la suite du refus de Gertrude Bourdon, la nouvelle coqueluche libérale, de se joindre à son équipe samedi dernier. Pour M. Legault, c’est plutôt un heureux hasard qui lui a permis de trouver la perle rare.

«Quand il est arrivé samedi ce qu’on sait qui est arrivé avec Mme Bourdon, mon équipe a demandé à Mme McCann si ça pouvait lui intéresser de rencontrer le chef. On s’est rencontré lundi, on est tombé en amour», s’est félicité le chef caquiste.

Un employé de la CAQ était déjà en contact avec Mme McCann puisque le comité de transition du parti prépare l’éventuelle élection d’un gouvernement caquiste. «Ça ne prend pas juste des ministres, ça va aussi prendre du support politique et aussi dans les ministères. Il y avait des conversations», a dit M. Legault.

Mme McCann est une travailleuse sociale de formation qui a également une maîtrise en administration des affaires à HEC Montréal. Elle a mis en place le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun et en ensuite pris la tête en 2012 de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal.

Lors de la rencontre, M. Legault a rapidement entendu des solutions qu’il répète lui-même depuis longtemps. «Mme Bourdon, elle disait, je ne veux pas vraiment rouvrir l’entente avec les médecins spécialistes, je ne veux pas vraiment changer le mode de rémunération des médecins de famille, je veux mettre beaucoup beaucoup beaucoup d’argent dans les hôpitaux. Ça a été tellement plus facile ma rencontre avec Mme McCann», a-t-il lancé.

Des sources caquistes ont indiqué au Journal que Mme McCann est identifiée comme future ministre de la Santé caquiste. M. Legault n’a pas voulu confirmer cette information, mais a affirmé qu’elle avait toutes les compétences pour diriger ce portefeuille.

De son côté, Mme McCann estime qu’elle aurait le doigté nécessaire pour négocier avec les médecins spécialistes pour réduire leur salaire. «L’entente de 2003 avec M. Legault était en fonction du coût de la vie et des comparaisons avec le reste du Canda. On est allé bien au-delà de ça. C’est là que le bât blesse», a-t-elle indiqué.

Elle mise sur les données probantes pour convaincre les spécialistes, mais aussi sur le réaménagement de l’organisation du travail dans les hôpitaux.